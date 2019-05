Petrobrás desmente boato sobre fim de contrato com a McLaren

Um boato circula pelo Facebook dizendo que um contrato de R$ 780 milhões em patrocínios da Petrobrás com a McLaren foi cancelado e que o dinheiro será encaminhado para gastos com ensino fundamental, ciência e tecnologia. A informação é falsa e foi desmentida pela estatal.

Em nota, a Petrobrás informa que “o contrato com a McLaren continua vigente”.

O acordo envolve uma parceria técnica firmada em fevereiro do ano passado e prevê o desenvolvimento de combustível e lubrificantes de alta performance. O contrato prevê também a criação de um laboratório nos boxes da McLaren durante os treinos e corridas para avaliação do desempenho dos combustíveis em tempo real.

A McLaren, por sua vez, deveria expor a marca da Petrobrás em carros, uniformes e instalações da escudeira na Fórmula 1. O modelo projetado para a temporada 2019 inclui o logotipo da estatal brasileira na lateral.

O valor do contrato não é informado devido a uma cláusula de confidencialidade.

Este conteúdo foi selecionado a partir da parceria entre o Estadão Verifica e o Facebook para desmonte de boatos na rede social.

Cortes. Em fevereiro deste ano, a Petrobrás informou que está “revendo a sua política de patrocínios”. Segundo o Estadão apurou à época, ainda não se sabe a dimensão do possível corte na área esportiva ou quais projetos e contratos seriam afetados.

No ano passado, a estatal investiu recursos no Circuito Aqua, Rei e Rainha do Mar, Maratona Petrobrás de Revezamento, Petrobrás Rally Team, Fórmula SAE Brasil, SAE Baja, Stock Car, equipe McLaren de Fórmula 1, seletiva de Kart Petrobrás e GP Brasil de F-1.