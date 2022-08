Não há registro no TSE de suposta pesquisa eleitoral filmada em loja do interior paulista

Circula nas redes sociais um vídeo gravado por um homem que é entrevistado para uma suposta pesquisa eleitoral. Depois que o autor do vídeo declara voto no presidente Jair Bolsonaro (PL), o entrevistador percebe estar sendo filmado e interrompe o questionário. A gravação tem sido compartilhada para levantar dúvidas sobre pesquisas eleitorais dos institutos Datafolha, Ipec (antigo Ibope) e Quaest, que apontam vantagem do ex-presidente Lula (PT). Mas as três empresas negam que o homem mostrado no vídeo seja seu funcionário — além disso, não há registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de uma pesquisa com as características mostradas na filmagem.

O autor da filmagem diz morar no município de Américo de Campos, no interior de São Paulo. O Estadão Verifica conseguiu identificar que a gravação foi feita em uma loja de açaí da cidade e conversou com o dono do estabelecimento, Fabiano Freira, que confirmou ser o autor do vídeo. Ele disse que começou a filmar pois achou “estranha a abordagem do entrevistador”. A situação ocorreu na tarde desta segunda-feira, 29. “O homem não estava identificado, estava sem crachá”, disse.

Leia Também Não há registro no TSE de suposta pesquisa que impede entrevistado de votar em Bolsonaro

Todas as pesquisas sobre intenção de voto divulgadas em ano de eleições devem ser documentadas junto ao TSE. Para que um levantamento possa ser divulgado à sociedade, ele precisa constar no sistema do Tribunal e seguir normas que, no caso das eleições deste ano, estão definidas na Resolução Nº 23.600/2019. É possível ver todas os registros no TSE na plataforma PesqEle, que reúne informações sobre contratantes, verba e municípios pesquisados. Também é possível acessar os questionários utilizados por entrevistadores.

No vídeo, ao perguntar sobre a intenção de voto para presidente, o suposto pesquisador mostra um papel com um um círculo com os nomes dos candidatos. De fato, as pesquisas presenciais usam um círculo parecido com o mostrado na gravação, mas o impresso não corresponde ao questionário de nenhum dos levantamentos registrados no TSE. Isso porque no papel mostrado nas imagens lê-se o nome dos candidatos com apenas a primeira letra em maiúscula; nos questionários de Datafolha, Ipec e Quaest, os nomes estão todos em caixa alta. Veja a diferença nas fotos abaixo.

O Estadão Verifica também analisou o questionário de outras pesquisas presenciais — Sensus, Paraná Pesquisas, MDA. Nenhum deles era igual ao mostrado no vídeo.

O vídeo, que começou a circular no WhatsApp, ganhou ainda mais visibilidade depois de ser compartilhado no perfil do Facebook e do Instagram do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente. Ele escreveu a seguinte legenda: “Por que Bolsonaro perde nas pesquisas da Rede Globo (Ipec, DataFolha, Quaest)? Porque são os próprios eleitores do Lula que fazem!”.

A pesquisa mais recente do Ipec, publicada na segunda-feira, 29, indicou que Lula tem 44% das intenções de voto, contra 32% de Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 31, apontou os mesmos índices, com a mesma margem de erro.

Flávio Bolsonaro foi procurado pela reportagem, mas não respondeu ao contato.

Institutos negam relação com suposto pesquisador

A reportagem entrou em contato com os três institutos de pesquisa citados na postagem de Flávio. O Ipec informou que não realizou nenhuma pesquisa no município em questão. “A cidade de Américo de Campos não fez parte das amostras utilizadas nas últimas pesquisas realizadas para aferir a intenção de voto para presidente e nem para governador do estado”, afirmou a empresa, em nota.

O Datafolha informou ter checado que o pesquisador do vídeo não faz parte do grupo de funcionários. Em nota, o instituto declara que “não é papel do instituto e de seus profissionais, o que nem é o caso da publicação mencionada, trabalhar em privilégio ou detrimento de candidaturas de nenhum espectro político”. Ainda de acordo com a empresa, em situações como a do vídeo, onde o entrevistador percebe que está sendo filmado, a orientação é para que ele informe a quem estiver filmando que não autoriza a filmagem. “Se for um transeunte, o pesquisador deve encerrar a entrevista caso a privacidade do entrevistado esteja sendo ameaçada”.

A Quaest também afirmou que o entrevistador que aparece no vídeo não faz parte da empresa. A reportagem ainda entrou em contato com o Paraná Pesquisas, que confirmou que o pesquisador não faz parte da equipe. “Todos nossos profissionais estão sempre identificados”, enfatizou.

Procurado, o TSE afirmou em nota que o registro de pesquisas eleitorais é um ato unilateral. Segundo o Tribunal, as informações são prestadas pelas empresas e institutos, que são legalmente responsáveis pela autenticidade do que colocam no sistema. “A legislação brasileira não concede à Justiça Eleitoral (JE) a prerrogativa de fiscalizar os registros de pesquisas de opinião de voto, ou seja, a JE não fiscaliza, de ofício, o conteúdo das pesquisas eleitorais registradas no sistema”, afirma a nota.