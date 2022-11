Brasão da República estampa passaportes desde 2019; vídeo antigo de deputado circula sem contexto

Uma publicação que circula em redes bolsonaristas faz uma relação falsa entre a falta de verba para a emissão de passaportes, anunciada pela Polícia Federal (PF) em 18 de novembro, e um vídeo antigo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em que ele fala sobre uma mudança na capa do documento — que já não está mais em vigor. No vídeo, Bolsonaro comenta sobre a adoção de símbolos do Mercosul no passaporte; isso não tem nada a ver com a paralisação do serviço de emissão. Como mostrou o Estadão, a PF alegou a “insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão” para deixar de produzir novos passaportes.

Na gravação, o deputado federal comenta sobre a mudança na capa do documento que, ao invés do Brasão da República, passou a ter a imagem do Cruzeiro do Sul e a expressão “Passaporte Mercosul”, no ano de 2015. Para ele, a intenção era implantar o “bolivarianismo” e “retirar a identidade brasileira para construir uma pátria grande”.

Desde 2019, o Brasil voltou a adotar o brasão nos passaportes como uma das mudanças anunciadas pela gestão de Jair Bolsonaro (PL). Em julho de 2022, uma nova versão foi apresentada pelo governo federal, com a permanência do símbolo republicano, linhas decorativas na capa e tecnologia antifraude.

A postagem que resgatou o vídeo de forma descontextualizada diz que “agora entende porque disseram que não há verba” para o documento, questionando a real motivação para a paralisação do serviço de emissão. Essa postagem foi vista ao menos 127 mil vezes e recebeu 13 mil curtidas no Instagram.

Em relação aos recursos para a emissão do documento neste ano, a PF informou que os R$ 217 milhões que estavam disponíveis para o serviço já foram gastos. Houve falta de recursos até mesmo para a compra de papel, com tecnologia especial por motivos de segurança. Apenas os passaportes emergenciais não foram suspensos, segundo a polícia.

Até o mês de outubro, a PF havia emitido 1,9 milhão de passaportes – número acima dos 1,2 milhão emitidos no ano passado e quase o dobro das emissões de 2020, quando foram pouco mais de 1 milhão. A última suspensão na emissão de passaportes aconteceu em 2017 e, na época, o Congresso Nacional autorizou um crédito suplementar para o serviço.

O Estadão esclareceu as principais dúvidas sobre aqueles que já haviam solicitado e pago a documentação.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

