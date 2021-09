É falso que Paris e Nova York tenham prestado apoio a atos do 7 de Setembro

Voltaram a viralizar nas redes sociais fotos da Torre Eiffel, em Paris, e do Empire State Building, em Nova York, iluminados por luzes verdes e amarelas. Usuários do Facebook compartilham as imagens como se mostrassem apoio das duas cidades aos atos bolsonaristas de 7 de Setembro. Esta alegação é falsa porque as ambas as fotos são antigas.

“Nova York e Paris também apoiando o Brasil na manifestação”, diz uma das postagens publicada na noite de segunda-feira, 6. Ela foi compartilhada ao menos 1,4 mil vezes no Facebook.

Para conferir a veracidade da alegação, utilizamos o mecanismo de busca reversa do Google. Ele identifica outros sites em que aquela imagem foi publicada (veja aqui como você pode fazer).

Empire State Building

Encontramos a foto do Empire State Building na conta oficial do edifício no Twitter, em 10 de novembro de 2019. Tratava-se de uma homenagem à data da Independência do Brasil, em 2018.

Together with the Consulate General of Brazil in New York, our tower will glow in green, yellow, blue & white this evening in honor of Brazilian Independence Day! 🇧🇷 #BrazilianIndependenceDay pic.twitter.com/43xD1lbNof — Empire State Building (@EmpireStateBldg) September 7, 2018

“Junto com o Consulado-Geral do Brasil em Nova York, nossa torre vai brilhar em verde, amarelo, azul e branco esta noite para homenagear o Dia da Independência do Brasil”, diz o tuíte.

O Empire State Building possui um site com a programação das homenagens. Lá não consta nenhum apoio a manifestações no Brasil no mês de setembro de 2021. O topo do prédio foi iluminado de vermelho, azul e branco na noite do dia 6 deste mês, em celebração do Dia do Trabalho nos Estados Unidos.

Torre Eiffel

A mesma foto da Torre Eiffel utilizada no boato foi publicada pelo jornal italiano La Reppublica, em 2016. A imagem viralizou naquele ano e muitos usuários se questionaram se seria um gesto de solidariedade às vítimas de um atentado terrorista no Paquistão — cujas cores da bandeira são verde e branco. O jornal explicou se tratar de uma homenagem mais antiga ainda, de 2007, quando a França sediou o campeonato mundial de rugby.

De acordo com uma reportagem do jornal britânico The Independent, as cores branca e verde representavam o campo onde se disputa a partida de rugby.

Manifestações e desinformação

Milhares de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram às ruas se manifestar em defesa do seu governo no feriado de 7 de setembro. Muitos deles carregavam faixas com pautas antidemocráticas, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e intervenção militar.

É comum que fotos e vídeos circulem fora de contexto nas redes em datas de grandes protestos. O Estadão Verifica mostrou que eram antigos dois vídeos que circulavam nas redes como se mostrassem a preparação para o 7 de Setembro. Um deles mostrava uma fila de pessoas comprando camisetas de apoio a Bolsonaro e outro mostrava um protesto de produtores rurais.

