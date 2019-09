Para justificar censura de Crivella à Bienal do Rio, grupos espalham boatos com imagens de livro de Portugal

Publicações difundidas nas redes sociais utilizam dois trechos do livro “As Gémeas Marotas” para justificar a censura a obras de teor LGBT movida pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), durante a Bienal do Livro, realizada neste fim de semana. A obra satírica, que é voltada para o público adulto, não está à venda no evento literário do Rio, diferentemente do que insinuam os boatos.

Por meio de busca reversa de imagem, o Estadão Verifica detectou que imagens da obra já foram retiradas de contexto em outros episódios. O site peruano La Republica, por exemplo, já checou boato falso de que o livro estaria sendo vendido para crianças na Argentina.

“As Gémeas Marotas” é uma sátira para adultos escrita por “Brick Duna”, pseudônimo de um autor desconhecido e que parodia a obra do escritor holandês Dick Bruna, morto em 2017, e criador da coelhinha Miffy, personagem de histórias infantis.

Consulta ao sistema da Biblioteca Nacional de Portugal localizou a obra em seu acervo com a informa que o livro para adultos foi publicado em 2012, com tradução de Maria Barbosa.

Conforme é possível verificar em lista do próprio site do evento, a obra de “Brick Duna” não está à venda na Bienal do Livro do Rio.

O evento se tornou alvo de tentativa de censura impetrada pela gestão Marcelo Crivella após o prefeito tomar conhecimento de um gibi em que dois personagens homossexuais se beijam.

Alegando que a obra violaria o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a prefeitura ordenou a apreensão de obras que não estivessem guardadas em embalagens que alertassem para conteúdo “impróprio ou inadequado”.

Neste domingo, 8, a disputa judicial sobre o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, Dias Toffoli, derrubou a censura, sendo seguido pelo ministro Gilmar Mendes. Crivella afirma que recorrerá da decisão.

Caminho da verificação. Para verificar este boato, o Estadão Verifica utilizou o Google Imagens, ferramenta de busca reversa de imagens do Google. A reportagem também consultou o acervo da Biblioteca Nacional de Portugal e a lista de obras à venda na Bienal do Livro.

Este boato foi selecionado para verificação por meio da parceria entre o Estadão Verifica e o Facebook. O Boatos.org e o E-farsas também desmentiram este conteúdo.