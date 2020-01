Para exaltar governo Bolsonaro, vídeo distorce informações sobre asfaltamento da Transamazônica

Um vídeo compartilhado mais de 21 mil vezes no Facebook exalta o governo de Jair Bolsonaro por ter asfaltado um trecho da rodovia Transamazônica, a BR-230. O motorista filma a estrada e diz estar no Km 110. Essa parte da via, no entanto, não foi pavimentada no ano passado.

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) informou que o quilômetro 110 da Transamazônica foi asfaltado “anos atrás”. De acordo com o órgão, a última obra inaugurada na rodovia foi entre os km 0 e 12,1. Outro trecho de 13 km foi pavimentado em região próxima à tribo Parakanã, mas ainda não foi inaugurado.

O vídeo analisado pelo Estadão Verifica, que tem a marca do deputado estadual Anderson Moraes (PSL-RJ), também engana ao contrapor partes diferentes da Transamazônica. O objetivo é fazer parecer que o governo Bolsonaro transformou o que as gestões anteriores não conseguiram.

Na primeira parte do vídeo, que tem legenda “Transamazônica nos governos do PT”, é mostrado um trecho da rodovia conhecido como Ladeira da Onça, próxima ao município de Brasil Novo, no km 48. A filmagem foi feita em 2018, de acordo com reportagem veiculada no “Bom Dia Pará”. O presidente na época era Michel Temer (MDB).

A Transamazônica já foi alvo de outros boatos online. Em julho do ano passado, o Estadão Verifica mostrou que, ao contrário do que afirmavam posts online, o governo não havia concluído as obras de pavimentação de toda a rodovia.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

