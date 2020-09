Para atacar mulher de Lula, postagens multiplicam por 100 o valor de herança que ela deixou

É falso que a Justiça tenha autorizado a partilha de R$ 146 milhões em bens da ex-primeira-dama Marisa Letícia. O boato divulga uma cifra 100 vezes maior do que a verdadeira. O valor correto do patrimônio que foi homologado para herança, em 26 de junho deste ano, é de R$ 1,46 milhão. O inventário total de Marisa é de R$ 12,3 milhões e pode ser verificado no site do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Entre os bens que serão compartilhados, que são apenas parte do inventário de Marisa, estão um veículo Ford Ranger (avaliado em R$ 104 mil), um Ômega (avaliado em R$ 57 mil) e valores em contas bancárias e aplicações. Os herdeiros são seus quatro filhos — Marcos Cláudio Lula da Silva, Fábio Luís Lula da Silva, Luís Cláudio e Sandro Luís, conforme documento obtido pelo portal Conjur.

Marisa Letícia morreu aos 66 anos, em fevereiro de 2017. Era casada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde 1973. Em agosto de 2018, uma verificação feita em parceria com o Projeto Comprova desmentiu uma peça que atribuía somente a Marisa Letícia o patrimônio inteiro do casal Lula da Silva. Em fevereiro deste ano, outra checagem publicada pelo Estadão Verifica desbancou um boato que falseava o patrimônio de Marisa Letícia.

