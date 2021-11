Piada com painel do ‘Encontro com Fátima Bernardes’ circula fora de contexto no Facebook

Um vídeo humorístico sobre o programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, circula fora de contexto no Facebook. No clipe, a apresentadora mostra um mural com as hashtags mais comentadas na internet e várias delas são contrárias à emissora, como #globolixo e #foraredeglobo. Mas isso não aconteceu de verdade: trata-se de uma brincadeira do quadro Isso a Globo Não Mostra, exibido pelo Fantástico.

Muitos usuários do Facebook não entenderam a piada: entre os comentários de uma postagem do vídeo, com 29 mil compartilhamentos, várias pessoas perguntam se a situação ocorreu de verdade.

A brincadeira foi exibida originalmente em 7 de julho de 2019. Fátima avisa que o Encontro vai passar a mostrar os assuntos mais comentados na internet em um telão; quando ela mostra o painel, é exibida uma montagem com várias hashtags de crítica à emissora. O quadro do Fantástico também ironizou outras atrações da Globo, como as novelas A Dona do Pedaço e Malhação, além dos programas de auditório Altas Horas e Domingão do Faustão.

Fátima exibiu o painel de hashtags em 25 de junho de 2019, no programa comemorativo de 7 anos no ar. Não há nenhuma frase crítica à Globo. Entre os assuntos mostrados, estão menções a futebol, como “Flamengo”, “Corinthians”, “Palmeiras”, “Neymar”, “Brasil x Paraguai”, comentários sobre Fies e resultados da Quina, além da hashtag #10yearswithoutMichaelJackson, em homenagem ao cantor pop.

Fátima Bernardes retornou ao Encontro nesta segunda-feira, 22, depois de seis semanas afastada para fazer uma cirurgia no ombro. Ela comentou que foi um período difícil de recuperação, e que tem feito fisioterapia na água.

O site Boatos.Org publicou uma checagem semelhante.

