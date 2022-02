É falso que vídeo mostre PMs salvando idoso colocado sob uma laje de concreto pelo filho

É falso que a Polícia Militar de São Paulo tenha salvado um idoso no bairro de São Mateus que teria sido colocado sob um piso de concreto pelo filho. Essa alegação circula em postagens no Facebook que somam mais de 17 mil compartilhamentos.

As postagens acompanham um vídeo de uma ação da PM. Dois agentes usam uma marreta para quebrar uma laje de concreto e retiram um idoso de um espaço abaixo de onde se encontram. A legenda erroneamente diz que um homem teria “concretado” o pai em um buraco para usar o dinheiro dele. Ele teria confessado o crime na delegacia e estaria preso.

O vídeo possui uma marca d’água do deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP), o que dá uma primeira pista para a origem do vídeo. Encontramos o mesmo vídeo postado na página do parlamentar em 6 de dezembro de 2020, mas ele não diz que se trataria de um crime de um filho contra o pai.

https://fb.watch/b2vNBKGlFR/

O passo seguinte foi realizar uma busca no Google com os termos “PM retira homem de fosso de concreto em SP”. A busca foi restringida para o período de dezembro de 2020, quando o vídeo foi compartilhado pelo Coronel Tadeu.

Com isso, foi possível encontrar a reportagem “PMs resgatam idoso de tubulação de esgoto em SP”, do programa Balanço Geral Manhã, da TV Record. A reportagem exibe o mesmo vídeo utilizado no post. Trata-se de um salvamento de um idoso de 63 anos de idade que teria ficado preso em uma galeria de esgoto. A polícia foi chamada depois que vizinhos ouviram os pedidos de socorro.

Não há informação de que ele teria sido colocado lá pelo filho. A reportagem informa que ele mora no local apenas com a mãe, de 85 anos. Familiares informaram que ele já desapareceu anteriormente e foi encontrado dias depois em um bairro distante.

A Polícia Militar de São Paulo confirmou que o vídeo foi gravado na ocorrência noticiada pela TV Record. A mesma notícia foi dada pelo SBT. A emissora também não fez nenhuma referência a um filho do homem.

Esse conteúdo também foi checado por Boatos.org.