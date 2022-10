Montagem imita visual do G1 para espalhar notícia falsa sobre padre agredido por bolsonaristas

É falso que o portal de notícias G1 tenha noticiado que um padre foi agredido por bolsonaristas em Candiota, no Rio Grande do Sul. O boato circula com a foto de um homem com olho roxo e roupa de sacerdote. O G1 informou que “não publicou uma reportagem com esse título e conteúdo”. Além disso, o padre da foto é americano.

Leitores pediram a checagem por WhatsApp, (11) 97683-7490.

Na imagem que circula no WhatsApp, um texto afirma que o padre estaria “pregando sobre ensinamentos bíblicos” quando um grupo achou que ele estaria falando contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). “Vieram aos gritos me chamando de comunista safado, respeita o presidente começaram a me agredir”, afirma o texto. O Estadão Verifica não encontrou nenhum registro que essa história realmente tenha acontecido.

A imagem imita o visual do site G1, mas contém erros gramaticais e não mostra a assinatura do jornalista responsável pela reportagem nem nem os créditos de quem tirou a foto.

O site de checagem norte-americano Snopes identificou o padre na foto como Thomas Haake, católico que atua na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Ele tirou a foto após ser roubado em julho de 2020.

No dia 12 de outubri, durante visita do presidente à Basílica de Aparecida, apoiadores de Bolsonaro causaram tumulto e hostilizaram profissionais de imprensa. As cenas, envolvendo em especial uma equipe da TV Vanguarda, foram transmitidas ao vivo pela CNN. Na mesma ocasião, o arcebispo de Aparecida foi vaiado por bolsonaristas que ouviam a missa do lado de fora ao falar sobre “vencer o dragão do ódio e da fome”. Ele também afirmou que é preciso ter uma “identidade religiosa” e disse que “ou somos evangélicos ou somos católicos”.

Aos Fatos, Lupa e Fato ou Fake também checaram este conteúdo.

