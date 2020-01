Paciente com coronavírus não morde: cuidado com os boatos

Não é verdade que um paciente infectado com coronavírus tenha mordido a jugular de um médico nos Estados Unidos. A imagem que circula no Facebook com essa alegação é, na verdade, uma montagem de um tuíte do jornal O Globo — que não publicou nenhum texto com esse título nem divulgou em suas redes sociais notícia com esse teor.

A Agência Lupa também checou esse boato.

Atualmente, há mais de 6 mil registros confirmados de infecção e 132 mortos pelo novo coronavírus. Após três casos suspeitos no Brasil, o Ministério da Saúde elevou o alerta no País de 1 para 2, em uma escala que vai até 3.

Nesta quarta-feira, 29, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná descartou contaminação com coronavírus em um paciente internado em Curitiba. Uma família brasileira internada nas Filipinas também não está infectada. Veja o que já se sabe sobre a doença.

