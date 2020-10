ONU, OAB e ONGs estiveram presentes em Brumadinho, ao contrário do que afirma post

A Organização das Nações Unidas (ONU), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), organizações não governamentais (ONGs) e grupos de direitos humanos estiveram presentes em Brumadinho após o desastre ambiental na cidade mineira. Uma publicação viral no Facebook replica um boato que circulou na época do rompimento da barragem da Vale, em janeiro de 2019, e engana ao negar a participação de tais organizações na contenção de danos da tragédia.

Cinco dias após a catástrofe, a ONU pediu uma “investigação imediata” do caso. Além disso, um relator das Nações Unidas revelou ao Estadão que fez muitos pedidos para visitar e avaliar barragens da região, depois do desastre de Mariana, em 2015, mas não recebeu autorização do governo brasileiro.

Em fevereiro deste ano, a ONU enviou um diplomata a Brumadinho. Representante na América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, Jan Jarab visitou a cidade e se reuniu com a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos.

#TempoReal Coord do Grupo de Trabalho da Barragem de #Brumadinho, dep @AndreQuintaoPT acompanha comissário da #ONU Jan Jarab em visita à cidade. Eles são recebidos pela Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos. Jarab avalia providências já tomadas. Foto: Ricardo Barbosa pic.twitter.com/oKd5XsjTOj — Assembleia de Minas (@assembleiamg) February 19, 2020

A OAB, por sua vez, esteve presente em Brumadinho no dia seguinte ao rompimento da barragem. O presidente da Ordem em Minas, Raimundo Cândido Júnior, e a presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Federal, Marina Gadelha, foram à cidade para acompanhar os desdobramentos. A entidade criou uma comissão especial e lançou uma cartilha para orientar as vítimas.

Com o objetivo de reunir informações, monitorar e cobrar empresas e o poder público sobre a tragédia, ONGs ligadas à área ambiental criaram uma plataforma chamada Gabinete de Crise. Outras organizações não governamentais, como a Federação Humanitária Internacional Fraternidade e a Arca da Fé, participaram do resgate de animais na lama da barragem.

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) também esteve em Brumadinho, em missão emergencial realizada quatro dias após o desastre. O órgão, vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apresentou relatório que destacou a negligência de empresas e do Estado em ações de prevenção.

O boato analisado teve grande repercussão logo depois da catástrofe. Até mesmo a atriz Regina Duarte compartilhou o conteúdo falso, em publicação de 29 de janeiro de 2019 no Instagram. Na época, Regina ainda não havia assumido a Secretaria Especial da Cultura, cargo que ocupou por três meses em 2020.

