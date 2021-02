ONG usa imagem de Bolsonaro nu em campanha contra desinformação na pandemia

Uma montagem do presidente Jair Bolsonaro nu, coberto somente por uma placa que informa o número de mortes causadas pela covid-19 e o número de casos confirmados da doença no Brasil. Essa é a imagem que ilustra a campanha contra a desinformação do governo federal durante a pandemia, lançada nesta segunda-feira, 22, pela entidade Repórteres Sem Fronteiras, em parceria com a agência BETC Paris.

Batizada de “Verdade nua e crua”, a ação busca reiterar a importância do jornalismo para garantir o acesso a informações confiáveis sobre a pandemia. A entidade defende que o uso da fotomontagem é uma forma “simbólica” de “confrontar” Bolsonaro com a realidade nua e crua dos fatos, “enquanto ele acusa a imprensa pelo caos instalado no País para desviar a atenção de sua desastrosa gestão da crise sanitária”.

“Essa campanha propositalmente chocante visa despertar as consciências a reagirem aos ataques permanentes do sistema Bolsonaro contra a imprensa”, afirmou Christophe Deloire, Secretário-Geral da RSF.

Com um total de 10.168.174 de casos confirmados e 246.504 óbitos em decorrência do novo coronavírus, o Brasil ocupa a terceira posição no planeta em número de doentes e a segunda em relação às mortes.

Pelas redes sociais, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, criticou a campanha. “A ONG internacional Repórteres lançou uma campanha pela defesa do direito à ‘informação confiável’ no Brasil durante a pandemia. Mas a imagem da campanha é uma montagem com Bolsonaro nu. Defesa do direito à informação confiável com uma foto de mentira? Não dá mesmo pra confiar”, escreveu o aliado do presidente.

De acordo com a entidade, o Brasil ocupa a 107ª posição entre os 180 países incluídos no Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa, publicado pela Repórteres Sem Fronteira.

O Palácio do Planalto foi procurado para comentar a campanha, mas não se manifestou.