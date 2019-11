Onda de falsos boatos sobre Glenn Greenwald inclui até ‘tentativa de fuga’

Um vídeo de cinco minutos publicado no YouTube afirma falsamente que a Polícia Federal “agiu rápido e impediu a fuga” do jornalista norte-americano Glenn Greenwald do País. Greenwald é um dos autores de reportagens do site The Intercept Brasil sobre conversas atribuídas ao ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública).

Em nota, a Polícia Federal afirmou que não foi deflagrada nenhuma operação relacionada a Greenwald. O Estadão Verifica entrou em contato com o canal que publicou o vídeo com a informação falsa, mas não obteve retorno. Ao todo, mais de 70 mil usuários do YouTube são inscritos no perfil.

O vídeo foi publicado no dia 13 de junho, na mesma semana em que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) alegou sigilo e não esclareceu ao Tribunal de Contas da União (TCU) se elaborou relatório sobre movimentações financeiras de Greenwald a pedido da Polícia Federal.

No mesmo dia da publicação do vídeo, dois textos sem autoria circularam nas redes sociais afirmando que Glenn Greenwald estaria cogitando “deixar o País e nunca mais voltar”. A declaração teria sido dita no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) no dia 13, mas no dia anterior o jornalista estava em Paraty (RJ) e, segundo assessoria, retornou ao Rio de Janeiro. As publicações apócrifas também não apresentam evidências de que a frase tenha sido proferida, sendo que elas vão em sentido oposto ao dito pelo jornalista em suas redes sociais.

Este vídeo foi sinalizado para checagem por meio da parceria entre o Estadão Verifica e o Facebook. Para sugerir verificações, envie uma mensagem por WhatsApp ao número (11) 99263-7900.