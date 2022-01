É falsa previsão no WhatsApp de que fevereiro será ‘o mais quente da história’

É falsa a mensagem que circula no WhatsApp com alerta para uma onda intensa de calor no Brasil que fará de fevereiro o mês mais quente da história. O texto diz que essa previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e de “Institutos do Chile”, e que a informação não estaria sendo divulgada “para não assustar a população”. Procurado pelo Estadão Verifica, o Inmet informou que o conteúdo é falso.

Segundo o Instituto, a corrente que circula no WhatsApp “não possui qualquer fundamento técnico/científico e nenhuma base de estudo ou pesquisa climatológica ou de previsão climática”. O Inmet já havia divulgado nota a respeito do tema na última terça-feira, 25.

Termômetro marca 46ºC no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência BrasilA empresa de serviços de meteorologia Climatempo informou que, apesar das altas temperaturas registradas ao longo de janeiro, não há nenhuma previsão de fortes ondas de calor para o início do próximo mês. “O destaque para os próximos dias é justamente o inverso: a virada de janeiro para fevereiro será com aumento das chuvas em muitas áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e com a diminuição das temperaturas”, afirmou o serviço de meteorologia na terça-feira.

“A expectativa é que a primeira quinzena do mês seja marcada por chuva mais persistente em muitas áreas do centro-sul do Brasil”, comunicou a empresa. “Com isso, as temperaturas não vão atingir marcas muito elevadas neste período. Apenas para a segunda quinzena do mês que a chuva diminui e as temperaturas voltam a subir com mais facilidade”.

Além da previsão falsa, o texto viral atribui a suposta onda de calor ao “fenômeno do Equinócio”, quando o sol estaria “diretamente acima do Equador”. Solstícios e Equinócios marcam o início das estações do ano e, de fato, estão relacionados com a incidência solar na Terra. Mas ao contrário do que diz o texto, é o Solstício que representa a inclinação do sol em seu limite máximo em relação ao planeta, marcando o início do verão em um hemisfério e do inverno em outro. Já o Equinócio marca o início da primavera e do outono.

No Brasil, o solstício de verão ocorreu no último dia 21 de dezembro, e o equinócio de outono será no próximo dia 20 de março.