Onda de ataques a STF inclui boato falso de que ministros recebem R$ 90 mil de auxílio-alimentação

Publicações nas redes sociais alegam que, enquanto a população “luta por um pão na chapa”, membros do Supremo Tribunal Federal (STF) recebem cerca de R$ 90 mil de auxílio-alimentação por mês. Essa informação foi negada pelo Poder Judiciário.

Na imagem, divulgada no Facebook e no Twitter, aparecem os ministros Cármen Lúcia (duas vezes), Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio e Gilmar Mendes.

Em resposta ao Estadão Verifica, a assessoria de imprensa do STF afirmou que nenhum ministro recebe auxílio-alimentação ou auxílio-moradia.

No Portal da Transparência do STF consta a remuneração de cada ministro. O pagamento bruto mais recente a Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Marco Aurélio e Rosa Weber foi de R$ 45.856,13. Já Kassio Nunes Marques, recém-chegado ao STF, indicado ao seu cargo em outubro de 2020, mas empossado em novembro, recebeu R$ 34.054,21.

Veja na tabela abaixo o salário bruto e o salário líquido de cada ministro

