É falso que o jornal ‘O Globo’ tenha divulgado resultado da eleição antes do 2º turno

Um erro do jornal O Globo causou confusão nas redes sociais nesta quinta-feira, 27, após a publicação de um teste no site do veículo. Em um vídeo postado no Instagram, uma pessoa filma a tela de um celular onde a página do jornal está aberta no que seria o resultado da apuração das eleições no segundo turno.

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece como eleito com 51,2% dos votos (68.485,047) e Jair Bolsonaro (PL) registra 48,8% (65.283.134). O autor do vídeo mostra que “resultados” dos Estados também estão disponíveis. Na legenda do post há a pergunta: “não estou entendendo nada, a Globo já tem o resultado das eleições de domingo?”

Na tarde de quinta, O Globo reconheceu ter cometido um erro na exibição de ambiente de apuração do segundo turno, esclarecendo que os dados apresentados são hipotéticos e foram gerados, segundo o veículo, para testar o sistema. “Os dados apresentados não são reais, obviamente, uma vez que as eleições só ocorrem no próximo domingo, mas, sim, fruto de um teste”, afirma o veículo.

O jornal diz fazer testes dessa natureza em todas as eleições e que não houve captação de qualquer informação da base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “O sistema do O Globo não interfere na contagem de votos do TSE e, portanto, em seus resultados”, reitera.

Respondendo a comentários nas redes sociais alegando que haveria uma tendência de favorecer o petista nas posições dos resultados, o jornal declarou que o teste de exibição também mostrava correligionários de Bolsonaro à frente, como Onyx Lorenzoni (PL), que apareceu à frente de Eduardo Leite (PSDB) no Rio Grande do Sul, e Marcos Rogério (PL), à frente de Marcos Rocha (União) em Rondônia.

A publicação repercutindo o erro como se de fato fosse uma prévia do que irá ocorrer no próximo domingo, 30, teve mais de 5 mil interações no Instagram, com muitos comentários questionando o resultado das eleições.

