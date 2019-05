Novo ataque a universidades públicas atribui à USP prédio pichado que não é da instituição

A foto de um prédio pichado próximo ao Largo do Batata, na zona oeste de São Paulo, foi erroneamente atribuída à Universidade de São Paulo (USP) para justificar os cortes de 30% no orçamento de instituições federais de ensino superior. Na verdade, a imagem mostra o Edifício Elisa, e foi publicada no blog São Paulo Antiga em 2010.

No Google Maps, em registro de junho de 2017, o prédio aparece pintado de branco, sem pichações. O edifício está ocupado pelo menos desde 2014 pela Frente de Luta pela Moradia (FLM), de acordo com apuração da AFP.

A USP não será afetada pelos contingenciamento de recursos anunciado pelo Ministério da Educação, já que sua administração é estadual.

As universidades públicas têm sido alvo de boatos nas redes sociais depois que o governo federal anunciou os cortes. Já desmentimos, por exemplo, uma mensagem que usava a foto de uma coleta de lixo em São Paulo para dizer que se tratava de uso de drogas na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

