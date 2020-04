Nenhum dos homens que aparecem em vídeos criticando isolamento é analista da bolsa Nasdaq

Esta checagem foi produzida pela coalizão do Comprova. Leia mais aqui.

LEIA TAMBÉM > Veja todas as checagens sobre coronavírus publicadas pelo Estadão Verifica

Postagens nas redes sociais usam o nome de um suposto analista da Nasdaq, a bolsa de valores de Nova York, para impulsionar o compartilhamento de vídeos com críticas à política de isolamento social como combate à pandemia do novo coronavírus. Cada vídeo é diferente, mas todos eles trazem uma descrição com poucas variações: “Este é Marcio Rocha, analista da bolsa Nasdaq, de Nova York, que mora em Oakville, no Canadá.”

Um dos vídeos que circula no Facebook, creditado a Marcio Rocha, é na verdade do economista e master coach Djalma Pinho. Ele confirmou ao Comprova que um vídeo publicado em seu canal no YouTube no dia 30 de março foi compartilhado em um perfil de Facebook e creditado a Marcio Rocha.

O mesmo ocorreu com material gravado por Wilian Tonezi, ativista do Movimento Direita Joinville. Ele teve a parte final de um vídeo publicado em 2 de abril na página do movimento recortada e republicada. A nova postagem, feita em um perfil do Twitter, passa a identificá-lo como Marcio Rocha.

Além desses, a reportagem encontrou mais um vídeo atribuído ao suposto analista da bolsa. Desta vez, o alvo foi a Rádio Bandeirantes de Goiânia. A gravação da edição do dia 2 de novembro de 2019 do Programa Cidade 820 foi republicada na página Notícias Servseg, no Facebook, com legenda que citava Marcio Rocha. Na verdade, o convidado da rádio naquele dia era o youtuber conservador Gustavo Gayer. Ele comentava sobre a cobertura da Rede Globo do caso Marielle.

Há ainda um áudio que circula no WhatsApp e nas redes sociais, também atribuído a Marcio Rocha. Nele, uma voz elogia a gestão do governo Bolsonaro sobre a crise do coronavírus. O Comprova não conseguiu verificar a autoria do áudio.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira.

Como verificamos

O Comprova identificou vários vídeos atribuídos a Márcio Rocha no YouTube, Facebook e Twitter.

Em uma das gravações, aparece o nome Djalma Pinho. No canal dele no YouTube, verificamos que o vídeo atribuído a Marcio Rocha foi publicado no dia 30 de março com o título “Alarde inconsequente da mídia ou realidade?”. O coach compara o número de casos de coronavírus no Brasil com o de outros países para afirmar que não há motivo para pânico em torno da doença.

Também entramos em contato com Pinho por meio da editora Record, que publicou o livro “Desvende o poder da inteligência espiritual”. Por e-mail, o escritor confirmou que o vídeo era de sua autoria.

No segundo vídeo, é mostrado o link para o perfil de Wilian Tonezi. Além disso, ele fala em frente a um painel com a sigla “MDJ”. Acessamos o seu perfil e encontramos o vídeo original. Identificamos que a sigla MDJ refere-se ao Movimento Direita Joinville. A foto do perfil de Tonezi no Facebook mostra que é a mesma pessoa que aparece na gravação.

No vídeo, o ativista de direita critica as medidas de quarentena adotadas por governadores de diferentes Estados do País, que vão de encontro às opiniões externadas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a necessidade de reabertura do comércio mesmo em meio à pandemia do coronavírus.

Por fim, no terceiro vídeo há identificadores da Rádio Bandeirantes de Goiânia e do programa Cidade 820. Na página da emissora de rádio no Facebook encontramos a gravação original, de 2 de novembro de 2019.

O apresentador do programa identifica o entrevistado como professor Gustavo Gayer. No canal do professor no YouTube, é possível confirmar que se trata da mesma pessoa. Na entrevista à Rádio Bandeirantes, Gayer responde a uma pergunta sobre a cobertura da Rede Globo sobre o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. O youtuber diz que a emissora está “pegando pesado” e que a empresa se beneficia quando o País tem mau desempenho econômico.

Quem é Marcio Rocha?

A ferramenta BrokerCheck lista operadores das bolsas dos Estados Unidos, verificados pela Finra, entidade não-governamental independente que regula a área. Há apenas um “Marcio Rocha” entre os operadores, mas o Comprova não conseguiu confirmar se é a pessoa que fala no áudio disseminado nas redes sociais.

A reportagem encontrou o nome Marcio Rocha em ferramentas de busca de indivíduos, como o site Pipl, mas não conseguiu fazer contato com o suposto operador da NASDAQ.

Viralização

O Comprova verifica conteúdos suspeitos compartilhados em redes sociais e aplicativos de mensagem que tenham grande viralização. Os vídeos falsamente atribuídos a Marcio Rocha tiveram, somados, 16,9 mil visualizações até o dia 8 de abril.

O site Boatos.Org também publicou uma checagem sobre os três vídeos.