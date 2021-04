Não, Nike não tem relação com produção de ‘tênis de Satanás’

São falsas as postagens no Facebook que afirmam que a Nike teria lançado um “tênis de Satanás”. O produto em questão foi produzido em uma parceria do rapper Lil Nas X com a empresa MSCHF, do Brooklyn, em Nova York. A produção não tem relação com a gigante mundial dos calçados, embora use um modelo seu. A Nike está processando a empresa pelo uso indevido de sua marca.

Uma das postagens com a afirmação enganosa já foi compartilhada ao menos 4,1 mil vezes. Ela diz: “A Nike em parceria com o rapper Lil Nas, está lançando o ‘tênis Satanás’ com edição limitada de 666 pares e cada um contém uma gota de sangue humano pelo preço de R$ 1.018. O slogan diz que é melhor reinar no inferno do que servir nos céus. Tem um efeito com o pentagrama um dos maiores símbolos do satanismo.”

Por e-mail, a Nike informou que não possui qualquer relação com a empresa responsável pelo tênis nem com o rapper Lil Nas X. “A Nike entrou com uma ação por violação de marca registrada contra a MSCHF com relação ao ‘tênis de Satanás’. Não temos ligação com a MSCHF nem com o rapper Lil Nas X. Os tênis foram produzidos sem a aprovação ou autorização da Nike, e a empresa não tem relação alguma com esse projeto”, diz a nota.

O jornal New York Times publicou uma reportagem sobre o caso. Segundo o jornal, o modelo utilizado pela MSCHF, uma pequena empresa com sede no Brooklyn, foi o Nike Air Max 97. O modelo original pode ser encontrado no site oficial da Nike, sem o símbolo do pentagrama nem os detalhes em vermelho.

A empresa MSCHF incluiu uma gota de sangue humano, doado por seus funcionários, dentro de uma bola de ar presente no tênis. Foram vendidos 666 pares por US$ 1.018 (aproximadamente R$ 5.786). Para o NYT, um dos fundadores da MSCHF reforçou que a Nike não esteve “de forma alguma” envolvida no processo.

A produção do tênis foi uma parceria com o rapper Lil Nas X, que lançou recentemente um clipe da música Montero (Call Me by Your Name) com referências ao inferno e ao diabo. Ele chega a deslizar do céu para o inferno por meio de um mastro de pole dance e se encontra com o diabo.

Uma das postagens analisadas pelo Estadão Verifica com a informação enganosa reproduzia uma chamada do blog Conexão Política com o título “Em parceria com a Nike, Rapper Lil Nas X deve lançar ‘sapato de satanás’ com sangue humano nas solas”. O blog retirou o envolvimento da Nike do título e disse que fez a alteração após a Nike negar “qualquer tipo de envolvimento na produção dos calçados”.

