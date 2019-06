Boato falso sobre ‘poupança’ de Lula em Luxemburgo volta a circular

Um boato antigo sobre uma poupança em Luxemburgo pertencente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no valor de US$ 108 milhões voltou a ganhar tração no Facebook nesta semana. Apesar de a alegação sobre o petista circular desde 2016, não há evidências que comprovem a existência do dinheiro no exterior. O Estadão Verifica já publicou uma checagem sobre o assunto em parceria com o Projeto Comprova em agosto do ano passado.

Ao Comprova, o governo de Luxemburgo disse não ter conhecimento sobre tais alegações. Em nota, a assessoria do petista afirmou na época que Lula não possui nenhuma conta no exterior. “Todos os bens e contas do ex-presidente e sua família já foram devassados pela Operação Lava Jato”, disse.

Além disso, não há registros na imprensa da suposta “notícia” sobre a poupança de Lula. O texto do boato é vago, não menciona datas ou locais específicos, e também não cita fontes confiáveis. Uma parte do artigo é copiada da página da Wikipédia sobre Luxemburgo.

Várias agências de checagem já classificaram este boato como falso: Boatos.Org, AFP Checamos e Agência Lupa.