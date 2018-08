Não há evidências de que Lula tenha fortuna em Luxemburgo

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do Poder360, AFP e UOL. Outras cinco redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”: Nexo, Jornal do Commercio, NSC Comunicação, O Povo e Folha de S. Paulo.

O Projeto Comprova é uma coalização de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral.

A informação de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso e condenado pela Operação Lava Jato, é dono de uma poupança de US$ 108 milhões depositada em Luxemburgo circula na internet desde 2016 e ganhou impulso nas últimas semanas, mas não existe nenhuma evidência que comprove a sua veracidade.

Publicado com o título “Imprensa internacional desmascara LULA e divulga poupança de U$ 108 milhões em Luxemburgo, caiu a casa de vez!”, o texto não cita nenhum meio de comunicação internacional que teria veiculado a informação.

Lula é alvo de investigações do Ministério Público Federal no Paraná, em São Paulo e no Distrito Federal, mas nenhuma delas trata do suposto dinheiro depositado em Luxemburgo. A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal nas três unidades federativas disseram que não há investigações em andamento sobre este caso.

O Comprova também procurou o Ministério da Justiça, que conta com o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Em nota, o órgão afirmou que o departamento, “enquanto Autoridade Central para a Cooperação Jurídica Internacional, não pode se manifestar sobre casos concretos que eventualmente estejam em trâmite”. A Polícia Federal também não comenta sobre casos que eventualmente estejam sob investigação, mesmo que eles não existam.

Ao Comprova, o governo de Luxemburgo disse não ter conhecimento sobre tais alegações. Ainda, em nota, a assessoria do ex-presidente afirmou que Lula não possui nenhuma conta no exterior. “Todos os bens e contas do ex-presidente e sua família já foram devassados pela Operação Lava Jato”, disse.

A versão mais antiga dessa informação foi publicada no dia 1º de outubro de 2016 pelo blog “SOFÁ ‘DI’ POBRE”. O Comprova entrou em contato com o autor da página, mas ainda não obteve resposta.

Republicada em 4 de agosto pelo site “SeDeusQuiser.net”, a informação foi difundida na rede por páginas e grupos do Facebook, como “Pelo Amor de Deus”, “Somos Todos Sérgio Moro” e “Grupo Olavo de Carvalho” e alcançou mais de 10 mil interações. Nenhum dos sites apresentou nenhuma fonte que comprove a veracidade da informação.

O site Boatos.org em 4 de outubro de 2016 já havia verificado a informação de que o ex-presidente era dono de uma conta de 108 milhões, nesse caso em reais, em Luxemburgo.