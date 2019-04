Não há evidências de que inverno brasileiro será o mais frio dos últimos 100 anos

Não existem evidências que apontem que o “Brasil terá o inverno mais frio dos últimos 100 anos”, como afirma um artigo viral enganoso no Facebook. A Climatempo informa que ainda não existe prognóstico para a estação. O motivo é simples: não há como fazer uma tendência de clima com tamanha antecedência.

O inverno só começa no dia 21 de junho. Mais uma razão para desconfiar do artigo que circula nas redes sociais é que o texto é igual a outro que viralizou no ano passado. Na época, a história foi desmentida por diversos veículos, como Exame e Folha de S. Paulo. Além disso, a previsão não se confirmou.

