Não há evidência de que casa que aparece em meme seja de Lula

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas da Gazeta do Povo, Jornal do Commercio e Gazeta Online. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”: UOL, revista piauí, O Povo e Poder 360.

O Projeto Comprova é uma coalização de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

Não há evidência de que uma casa de luxo que aparece em um montagem de fotos compartilhada nas redes sociais seja de propriedade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato.

A casa que aparece na publicação existe e fica no município de Camaçari, região metropolitana de Salvador (BA). Procurada pela AFP, integrante do Comprova, a corretora responsável negou que o imóvel, de 890 metros quadrados e anunciado a venda por R$ 2,5 milhões, pertença ou tenha pertencido a Lula em algum momento.

A montagem mostra quatro casas. Três delas de luxo, uma como sendo de Lula e outras duas atribuídas à ex-presidente Dilma Rousseff e à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e uma quarta, de um casebre, com a inscrição “Casa dos milhões de brasileiros que o PT ‘tirou’ da pobreza”.

O Comprova verificou que as outras imagens que fazem parte do meme também estão atribuídas erroneamente.

A suposta residência de Dilma fica em Itaparica, a aproximadamente 30 km a oeste de Salvador, e a proprietária afirma que o imóvel nunca pertenceu à ex-presidente. A foto da suposta casa de Gleisi Hoffmann é do condomínio Reserva do Parque, no bairro Ponta Negra, em Manaus. O corretor responsável diz que as casas ainda estão em construção e que a presidente do PT não adquiriu nenhuma unidade no local.

A foto da casa “dos brasileiros” foi tirada na Colômbia. Trata-se de um domicílio de barro e pau-a-pique em Villanueva de Guajira, a aproximadamente 860 km ao norte de Bogotá, na região de fronteira com a Venezuela. Segundo informou Villanueva 24h, em 2015, a família Cabarcas Peña habitou o lugar por mais de 20 anos até que a casa foi reconstruída em maio de 2015 com a ajuda de vizinhos.

Segundo a declaração de bens de Lula à Justiça Eleitoral, ele não é proprietário de nenhuma casa, mas de três apartamentos — todos eles em São Bernardo do Campo (SP), seu berço político. Não há evidência que ligue Lula à casa em Camaçari. Em verificação anterior feita pelo Comprova, a assessoria de imprensa de Lula disse que “todos os bens e contas do ex-presidente e sua família já foram devassados pela Operação Lava Jato“.

Em 2017, Lula foi condenado por ter se beneficiado de um apartamento tríplex em Guarujá, litoral de São Paulo, oferecido pela empreiteira OAS, investigada na Lava Jato, em troca de mediação para obter contratos na Petrobras. E desde abril de 2018, o ex-presidente cumpre a pena, de 12 anos e um mês de prisão, na superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR). Lula nega as acusações.

Lula foi registrado pelo PT como presidenciável da legenda em 2018, mas teve sua candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A defesa do petista entrou com recurso, contestando a decisão da corte eleitoral.

No Facebook, em duas semanas o meme teve mais de 190 mil compartilhamentos.