Não, governo Lula não terá ‘Ministério de Todes’ no lugar do Ministério da Mulher

Postagens que viralizaram no Instagram, Twitter e Facebook tiram de contexto um texto humorístico que brinca que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá um “Ministério de Todes” no lugar do “Ministério da Mulher”. Os posts compartilham o título de uma coluna da roteirista Flávia Boggio para a Folha de S. Paulo, mas desconsideram que o conteúdo é de humor e o tratam como uma informação verdadeira. Não, o governo Lula não terá um Ministério de Todes e a cantora Pabllo Vittar não será chefe da pasta.

O texto da coluna foi publicado no site do jornal às 17h da quarta-feira, 9. Acima do título, há um sinalizador com a palavra “humor”, que não aparece nos prints que circulam pelas redes sociais tratando o conteúdo como uma notícia. No Twitter, a Folha também compartilhou a publicação usando a hashtag #HUMOR.

Um post com mais de 25 mil curtidas no Instagram diz: “Quando o Brasil estiver no buraco mais fundo, faz o L”. Outras postagens no Twitter dizem: “Pronto!!! Vai começar a palhaçada do Partido das Trevas!!! Ministério de Todes, Escolas comunistas!”, “E a mulher fica como? A falácia é tão grande q não fazem nada pela classe em si, querem é empurrar a mulher para fora de tudo”, “Alô, feministas! No lugar do Ministério da Mulher, o descondensado var criar o Ministério de Todes. Não sei o que é. Mas sei que é no lugar das mulheres e essa culpa EU NÃO CARREGO” ou “Ditadura de lula acaba com o ministério da mulher e substitui pelo bizarro ministério de TODES o brasil está indo para o fundo do poço (sic)”.

No Facebook, um usuário demonstra ter compreendido menos ainda o tom irônico do texto. Junto com o link para a coluna, escreveu: “Acredite!! Essa é uma matéria real da folha de SP. Eu jurava que era meme, mas segue aí o link da matéria”. Outro postou: “Diz aí qual é o presidente que não gosta de mulher? Bolsonaro ou Lula?”.

A autora do texto, a colunista Flávia Boggio, que escreve programas e séries para a Rede Globo, usou o Twitter para comentar o caso. “Achei que não fosse necessário avisar que o texto contém ironia. Grande erro. Pelos comentários, não entenderam”. Mais tarde, Flávia publicou novamente: “Não vai ter o ‘Ministério de Todes’. Podem dormir tranquilos”.