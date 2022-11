Transição de governo ocorre normalmente, ao contrário do que alega homem em vídeo

O período de transição, regulamentado pela Lei Nº 10.609/2002, já está ocorrendo entre os governos do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um vídeo que viralizou no Facebook, um homem divulga a informação falsa de que “não está havendo transição nenhuma”. Alguns nomes já foram oficialmente designados para os Cargos Especiais de Transição Governamental (CETG) no Diário Oficial da União (DOU).

Dentre eles, o nome do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) consta como coordenador da equipe de transição do PT, por meio da Portaria Nº 1.263 de 3 de novembro de 2022 no DOU. Ele deve trabalhar em conjunto com Ciro Nogueira (Progressista), ministro da Casa Civil, que ocupa o mesmo cargo de transição por parte da equipe bolsonarista.

Outros nomes também já integram a equipe, incluindo Floriano Pesaro, ex-secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo no governo Alckmin; Simone Tebet, candidata ao Palácio do Planalto pelo MDB; Aloizio Mercadante, ex-ministro da Casa Civil, da Educação e de Ciência e Tecnologia do governo Dilma Rousseff; Rosangela da Silva, primeira-dama popularmente conhecida como Janja; entre outros.

A equipe de transição, composta por 50 pessoas que recebem salários entre R$ 2,7 mil a R$ 17,3 mil, é selecionada pelo presidente eleito para entender o funcionamento dos setores da administração pública na gestão anterior. Comumente, esse grupo de pessoas é destinado depois para assumir ministérios e secretarias no novo Governo.

Em pronunciamento no dia 1º, Bolsonaro não contestou os resultados das eleições. Em seguida, Ciro Nogueira confirmou que começaria o processo de mudança de governo: “com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição”. O ministro pontuou ainda que o Chefe do Executivo o autorizou a seguir com as tratativas.

No vídeo que viralizou no Facebook, um homem aparece vestido com camisa e bandeira do Brasil dentro de um caminhão, e afirma que não há transição ocorrendo entre os governos. “Uma informação muito importante ali, que eu tive hoje em Brasília, é de que não está havendo transição nenhuma do Governo Bolsonaro para o ‘ladrão de nove dedos’ Lula, que, segundo eles, foi eleito, mas na verdade roubaram nas urnas”, diz ele.

Esse conteúdo já conta com 111 mil visualizações, 9,3 mil curtidas e 779 comentários, grande parte deles defendendo discursos golpistas. Vale ressaltar que não há qualquer indício de fraude nas eleições — observadores internacionais e instituições brasileiras acompanharam o processo de votação e destacaram a segurança do pleito.

O presidente eleito Lula disse, ao sair de uma reunião na última quarta-feira, 9, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que “cabe ao presidente reconhecer sua derrota, cabe a ele fazer uma reflexão e se preparar para daqui uns anos concorrer outra vez. É assim que é o jogo democrático: é respeitar a decisão da maioria do povo brasileiro”.