Não é verdade que Bolsa Família tem cartão de crédito

Não existe cartão de crédito do Bolsa Família, ao contrário do que alega um artigo que tem sido compartilhado no Facebook recentemente. De acordo com o Ministério da Cidadania, o cartão do programa social só deve ser usado na modalidade de saque, em instituições bancárias ou em lotéricas. Não é um cartão de débito ou de crédito.

O texto nas redes sociais afirma que, para pedir o suposto cartão, é necessário fazer um cadastro e inserir “informações pessoais e financeiras”. No entanto, não é recomendado compartilhar qualquer tipo de dado pessoal em sites não confiáveis.

Os sites oficiais para obter informações sobre o Bolsa Família são o da Caixa e o do Ministério da Cidadania.

