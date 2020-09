Não é verdade que azeite extravirgem não possa ser levado ao fogo

Uma publicação com mais de 18 mil compartilhamentos no Facebook engana ao afirmar que o azeite extravirgem não pode ser levado ao fogo. A postagem analisada afirma que o azeite de oliva é mais indicado para frituras e refogados, enquanto a versão extravirgem só poderia ser utilizada em refeições frias ou mornas. Na verdade, os dois produtos podem ser aquecidos, de acordo com uma especialista consultada pelo Estadão Verifica.

A engenheira de alimentos Ronália Leite, do centro universitário UniBH, em Belo Horizonte, explica que a estrutura do azeite extravirgem não sofre alterações significativas quando o óleo é aquecido. Entretanto, ela recomenda que se evite o uso de temperaturas elevadas, acima de 180ºC, no preparo da refeição. Isso porque além desse patamar se ultrapassa o chamado “ponto de fumaça” — temperatura na qual o óleo começa a queimar.

“O azeite extravirgem é muito utilizado em preparações ou finalizações culinárias na forma fria”, comentou a engenheira de alimentos. “Mas isso não quer dizer que não possa ser aquecido”.

Ronália detalha que, durante o processo de fritura, ocorrem reações que podem levar à degradação do alimento, dependendo do tempo e da temperatura em que ele é imerso. Apesar de o azeite extravirgem não ser o mais indicado para esse tipo de preparação, não há restrição ou perigo em seu uso.

“Pelo alto custo de mercado, é mais comum que se utilize o azeite em preparações que levem menor quantidade do produto, como refogados, grelhados ou em sua forma crua, em saladas e finalizações de pratos”, diz a engenheira.

Benefícios do azeite

O consumo de azeite de oliva é recomendado por profissionais por conter substâncias que estão associadas a efeitos positivos para o coração. O azeite extravirgem também pode ser benéfico e auxiliar a evitar problemas de colesterol alto, doenças cardiovasculares e diabetes. O azeite refinado, por outro lado, é mais recomendado para frituras e serve como substituto ao óleo de soja.

A engenheira de alimentos Ronália Leite não considera existir malefícios no uso dos diferentes tipos de azeite. Ela explica que os tipos extravirgem e virgem têm características naturais mais preservadas; as outras versões passam por um processo de refino que faz com que alguns compostos importantes, encontrados naturalmente dissolvidos e em pequenas quantidades no azeite, sejam eliminados.

