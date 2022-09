Não é Fabio Assunção em vídeo de apoio a Bolsonaro e com críticas ao PT e à esquerda

Esta checagem foi produzida por jornalistas da coalizão do Comprova. Leia mais sobre nossa parceria aqui.

Conteúdo investigado: Vídeo que circula nas redes sociais atribui ao ator Fabio Assunção críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT). No conteúdo, um homem apontado como sendo o artista defende a candidatura à reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e faz críticas à esquerda. O vídeo, de 1 minuto e 57 segundos, é acompanhado da seguinte legenda: “Importantíssimo recado do Fabio Assunção (ex-petista)! Assista e viralize!!!”

Onde foi publicado: Twitter.

Conclusão do Comprova: É falsa a publicação nas redes sociais em que um homem apontado como sendo o ator Fabio Assunção faz críticas ao PT, à esquerda e defende a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O conteúdo que circula nas redes sociais mostra um homem com características semelhantes às do artista, mas quem aparece nas imagens é David Cardoso, candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, pelo partido Partido Liberal (PL).

O vídeo original foi postado por David Cardoso em sua conta no Instagram, de onde o material foi retirado para a inserção da legenda falsa: “Fabio Assunção (ator e ex-petista)”.

Após a montagem, o próprio David Cardoso postou vídeo em que afirma ser “fake news” que seja Fabio Assunção na imagem.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: Até o dia 15 de setembro, a postagem verificada tinha 2,5 mil compartilhamentos, 5,3 mil curtidas e mais de 130 mil visualizações no Twitter. Ela foi apagada, mas pode ser vista nesta captura de tela por meio da ferramenta WayBack Machine.

O que diz o autor da publicação: Não foi possível contatar o autor da postagem que viralizou no Twitter, pois o usuário não permite o envio de mensagens. A postagem foi excluída da rede social.

Como verificamos: Primeiramente, a equipe do Comprova pesquisou palavras-chaves com o nome de “Fabio Assunção” + “Bolsonaro” e a consulta retornou reportagens (Extra, Forum) que já indicavam a falsidade do conteúdo aqui investigado e apontavam David Cardoso como o autor original dos vídeos.

Na conta do Instagram de David, procuramos por vídeos com os mesmos elementos visuais, como as roupas e os óculos. Encontramos a postagem em que ele foi associado a Fabio Assunção.

Também foram feitas consultas pelo nome do ator associado ao de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto. Nessa pesquisa, surgiu matéria (O Globo) com o mesmo teor, apontando que não se tratava de Fabio Assunção no vídeo, e outros conteúdos que mostravam a proximidade do artista com o ex-presidente, como um vídeo no Twitter em que Assunção felicita o petista pelo aniversário.

A reportagem também fez contato com a assessoria de imprensa que consta no perfil do Instagram de Fabio Assunção, mas não houve retorno.

Vídeo foi gravado por candidato a deputado

Quem aparece nas imagens é David Cardoso, candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, pelo partido Partido Liberal (PL). O próprio David Cardoso postou vídeo, em 5 de setembro, em que esclarece a situação:

A postagem original foi feita também em seu Instagram, em 19 de julho. O vídeo foi retirado do canal e publicado em redes sociais com a inserção da legenda “Fabio Assunção (ator e ex-petista)”. Nesse processo, a imagem perdeu qualidade, o que contribuiu para reforçar a mentira.

Diversos sites jornalísticos e agências de checagem publicaram conteúdo com a mesma conclusão do Comprova: não é Fabio Assunção na imagem (AFP Checamos, Agência Lupa, Boatos.org, Extra, Revista Fórum, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo).

À Agência Lupa, a assessoria de imprensa de Fabio Assunção confirmou que não é o ator quem aparece no vídeo: “Esse vídeo não é o Fabio. Claramente. É outra pessoa”.

Posicionamento político de Fabio Assunção

O Comprova não localizou declarações de Fabio Assunção sobre as eleições presidenciais deste ano. Porém, em 2020, o ator demonstrou apoio a Dilma Rousseff (PT) ao compartilhar entrevista em que ela comenta a homenagem feita por Bolsonaro, então deputado federal, a Carlos Alberto Brilhante Ustra durante a votação na Câmara, em 17 de abril de 2016, do seu processo de impeachment. Brilhante Ustra foi reconhecido pela Justiça brasileira como torturador durante a Ditadura Militar (1964-1985).

Na ocasião, Fabio Assunção escreveu: “A desumanidade não cabe em nenhuma ‘legenda’. Tô sem palavras”. E marcou o perfil oficial de Dilma Rousseff, inserindo, ao lado, emojis com o símbolo de um coração e de um punho cerrado.

Em 2019, o perfil oficial de Lula no Twitter divulgou vídeo de Fabio Assunção em que ele parabeniza o ex-presidente pelo seu aniversário e afirma ter sido a prisão de Lula “uma prisão política”.

No ano anterior, em entrevista ao Brasil de Fato, Fabio Assunção comentou as diferenças entre ele e o personagem que então interpretava na série “Onde nascem os fortes”, Ramiro Curió, a quem descreveu como “extremamente cruel e conservador”.

“A minha visão de mundo é completamente outra. Sou orientado por duas questões fundamentais que são o princípio humanitário e esse lado progressista”, disse Assunção.

Já em 2017, o ator se filiou ao PT.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizaram nas redes sociais sobre a pandemia, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. O conteúdo faz referência a Bolsonaro, que disputa a reeleição, e critica o PT, partido de Lula, que concorre ao mesmo cargo. Ao atribuir o vídeo ao ator Fabio Assunção, que é conhecido por apoiar as pautas de esquerda, como se ele tivesse mudado seu posicionamento político, o autor contribui para espalhar uma falsidade, o que afeta o processo democrático das eleições. A população tem direito de fazer as suas escolhas baseadas em conteúdos verdadeiros e confiáveis.

