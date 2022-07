É falso que público tenha reagido com coro de ‘mito’ a protesto de Nando Reis contra Bolsonaro

O vídeo de um protesto de Nando Reis contra o presidente Jair Bolsonaro em um show em Minas Gerais foi alterado para incluir gritos de “mito” do público. A gravação original permite ver que o cantor recebeu aplausos e vaias, mas o coro com apoio ao presidente não existiu. Esse vídeo foi compartilhado ao menos 2,8 mil vezes no Facebook.

Na gravação viral, Nando Reis diz “fora, Bolsonaro” e se posiciona favoravelmente aos povos indígenas. É então que começa o suposto coro de “mito”. Ele então diz que “quem está vaiando, não está sacando nada. A gente quer paz e não pode ter um homem que quer guerra”.

Uma busca no Google com os termos “Nando Reis fora bolsonaro” levou a uma notícia da CNN Brasil. A emissora informou que a manifestação ocorreu no festival Prime Rock Brasil, em Belo Horizonte, em 16 de julho.

Logo após a rapper guarani-kaiowá Anarandá MC, convidada de Nando Reis, deixar o palco, o público começa a gritar xingamentos contra o presidente. O cantor então se posiciona também contra Bolsonaro, e alguns aplausos e vaias podem ser ouvidos. O coro de “mito” não existiu. Confira a íntegra da apresentação:

O Estadão Verifica já mostrou que conteúdos virais podem ter seu áudio editado para confundir. Já mostramos que o vídeo de um rapper francês foi editado para incluir vaia a funk de Bolsonaro.

