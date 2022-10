É falso que MST tenha bloqueado transposição do Rio São Francisco em Pernambuco

É falso que um vídeo que circula nas redes mostre integrantes do Movimento Sem Terra (MST) bloqueando a transposição do Rio São Francisco em Pernambuco. O responsável pela conta que inicialmente compartilhou as imagens esclareceu que a cena, na realidade, mostra um processo de limpeza de um canal da obra no município de Santa Maria da Boa Vista. O vídeo passou a ser compartilhado sem o contexto original.

Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.

De acordo com o site local Didi Galvão, as imagens são da última quinta-feira, 20, quando produtores rurais do distrito projeto Fulgêncio, no município de Santa Maria da Boa Vista, se reuniram para realizar uma limpeza no canal de aproximação do Rio São Francisco. O bloqueio do canal seria para retirada de lodo e algas com o objetivo de melhorar a captação de água e abastecimento para consumo e produção.

O pequeno agricultor Jorge João da Silva, que esteve na mobilização, confirmou ao Estadão Verifica que o vídeo mostra uma ação para limpar o canal de aproximação da estação de bombeamento do projeto Fulgêncio. Ele não tem relação com o MST.

O vídeo foi compartilhado na rede Kwai com a marcação do perfil de Misael Amaris, que também aparece mencionado em outras publicações do projeto no Facebook. Em sites de notícias locais, ele é identificado como diretor do distrito do Projeto Fulgêncio.

Ainda no Kwai há outros vídeos da ação. Em um deles, um participante explica que a população se reuniu para a limpeza para melhorar a captação de água para o projeto.

O Ministério do Desenvolvimento Regional disse que “não tem conhecimento sobre nenhum bloqueio em qualquer trecho do projeto neste momento”. Por nota, o MST desmentiu a informação e disse não ter “nenhum conhecimento” sobre o fato retratado e difundido no vídeo.

O movimento tem sido alvo de desinformação na reta final das eleições. O nome do MST esteve envolvido em um ataque a plantação de mamão no Espírito Santo, o que foi descartado pela Polícia Militar. Além disso, uma paralisação por causa de um acidente na BR-285 também circulou nas redes como se fosse um ato do MST, mas a informação não é verdadeira.

