Moro não era ministro quando foi eleito um dos ‘maiores líderes do mundo’ pela revista ‘Fortune’

Sérgio Moro ainda não era ministro da Justiça e da Segurança Pública quando foi eleito um dos “maiores líderes do mundo” pela revista Fortune. Um boato enviado por leitores ao WhatsApp do Estadão Verifica (11-99263-7900) traz a informação falsa de que o ex-juiz teria acabado de ser escolhido para receber a homenagem — o fato, no entanto, ocorreu em 2016.

Na época, Moro ainda conduzia as ações da Operação Lava Jato em Curitiba. Ele foi colocado em 13º lugar pela revista, como informou a reportagem do Estado de março de 2016. Outros nomes da lista incluíram o papa Francisco (4º), a ex-premiê alemã Angela Merkel (2ª) e o fundador da Amazon, Jeff Bezos (1º).

A lista mais recente da Fortune, de 2018, não inclui o atual ministro do governo Bolsonaro. Na primeira colocação dos “maiores líderes do mundo” estão os estudantes americanos que defendem maior controle na venda de armas após o massacre de Parkland e diante do grande número de atiradores em escolas dos Estados Unidos. No 13º lugar, está o presidente da França, Emmanuel Macron.

A mensagem enganosa também tem sido divulgada no Facebook como se fosse recente. Uma delas tem mais de 1,6 mil compartilhamentos. O site Boatos.Org já checou essa desinformação.