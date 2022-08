É montagem vídeo que mostra pesquisa eleitoral da TV Globo com Bolsonaro à frente

É falso que a Globo tenha noticiado uma pesquisa eleitoral que aponta Jair Bolsonaro (PL) na liderança com 44% das intenções de voto. Um vídeo que circula nas redes sociais traz uma montagem que inverte o resultado obtido pelo presidente e pelo ex-presidente Lula (PT), este sim na dianteira, na pesquisa do instituto Ipec desta segunda-feira, 15. Este conteúdo recebeu ao menos 29,9 mil reações no TikTok.

O vídeo mostra a apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcelos, anunciando o resultado da “primeira pesquisa eleitoral de intenção de voto contratada pela Rede Globo”. Em seguida, os resultados supostamente mostram Jair Bolsonaro com 44%; Lula, com 32%; Ciro Gomes (PDT), 6%; Simone Tebet (MDB), 2%; e Vera Lúcia, PSTU (1%).

Trata-se de uma montagem que inverteu o resultado dos dois primeiros colocados. Como mostrou o Estadão, Lula teve 44% das intenções. Com a margem de erro, fica entre 46% e 42%. Já Bolsonaro marcou 32% e com a margem de erro varia entre 34% e 30%.

Em nota, a Globo disse que o vídeo é falso. “O Ipec está denunciando o vídeo no Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Ministério Público Eleitoral (MPE) para que adotem as medidas cabíveis.”

Pesquisas eleitorais calculam a intenção de voto ao entrevistar um pequeno grupo que seja representativo de toda a população em termos de sexo, idade, etnia, classe social, entre outros fatores. É frequente que as pesquisas sejam alvo de desinformação nas redes sociais.

O Estadão Verifica já mostrou que uma enquete em um site não era capaz de prever o resultado da eleição. Também checamos que uma suposta pesquisa por telefone que não permitia ao entrevistado declarar voto em Bolsonaro não tem registro no Tribunal Superior Eleitoral.

