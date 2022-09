Montagem insere rosto de Suzane Von Richthofen em foto com Lula

Circula nas redes sociais uma colagem de quatro imagens em que o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parece abraçar Suzane Von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, em 2002. Mas as fotos são montagens. O rosto de Suzane foi inserido sobre o da jornalista Patrícia Lélis.

As fotografias verdadeiras foram encontradas por meio de uma pesquisa reversa de imagem na plataforma Bing. Patrícia Lélis publicou uma das fotos com Lula em seu Facebook em outubro de 2018.

A jornalista disse ao Verifica que recebeu as fotos manipuladas com o rosto de Suzane até mesmo dos parentes. “No mesmo dia começaram a me marcar no Instagram, Facebook e Twitter”, disse. “Daqui pra frente, eu e minha defesa jurídica vamos fundo contra esses propagadores de fake news”.

A assessoria de imprensa de Lula afirmou que a foto com Suzane “é uma montagem grosseira. O ex-presidente Lula nunca se encontrou na vida dele com Suzane Von Richthofen”.

Não é a primeira vez que a imagem do candidato é associada à de Suzane. O Estadão Verifica já desmentiu outra montagem com Lula, além da notícia falsa de que Suzane se candidataria como vereadora pelo PT.

Estado de Minas, Yahoo Notícias, e Agência Lupa também publicaram verificações sobre este assunto.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

