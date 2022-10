É falso print de reportagem do G1 sobre inelegibilidade de ex-candidato ao governo de Sergipe

É falso post nas redes sociais que vincula a inelegibilidade do ex-candidato ao governo de Sergipe Valmir de Francisquinho (PL) a uma ação de seu oponente Rogério Carvalho (PT) e de Luiz Inácio Lula da Silva, concorrente petista à Presidência da República. Trata-se de uma montagem de notícia do G1, jamais publicada pelo portal. A imagem voltou a circular no Facebook e no Twitter após o petista receber apoio de Valmir para o segundo turno da eleição sergipana.

O título da reportagem falsa diz: “Desfecho do processo contra Valmir teve intervenção de Lula a pedido do Senador Rogério Carvalho”. O texto tem como data de publicação o dia 29 de setembro – logo após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter confirmado a inelegibilidade de Valmir e impedido sua participação no primeiro turno das eleições para o governo de Sergipe.

O print falso mostra apenas o que seria o primeiro parágrafo de um texto jornalístico, mas incompleto a respeito do processo de impugnação. “O ex-presidente Lula (PT) teria utilizado de sua influência no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tirar o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Sergipe, do pleito. Lula teria feito uma intervenção na votação de indeferimento definitivo da candidatura.”

O Estadão Verifica fez uma busca no site do G1 e também no Google e não encontrou a suposta reportagem. Tampouco foi identificado o jornalista Juliano Kuadros, nome do autor da reportagem falsa. O nome dele não consta na lista de repórteres do G1. Sua assinatura foge ao padrão do portal da Rede Globo: não há indicação do setor onde trabalha nem do local de sua cobertura jornalística.

A assessoria de imprensa do G1 confirmou ao Estadão Verifica que a reportagem não foi publicada pelo portal e que o jornalista Juliano Kuadros não trabalha para a empresa.

Em nota, a assessoria do candidato Rogério Carvalho afirmou que “o material em questão é, claramente, de uma notícia inverídica”.

Julgamento

Fora da disputa, Valmir declarou apoio ao candidato Rogério Carvalho (PT), que disputará o segundo turno com Fábio Mitidieri (PSD).

Valmir de Francisquinho teve sua candidatura ao governo de Sergipe indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no dia 8 de setembro. Tornou-se inelegível por oito anos desde 2019, quando foi condenado por abuso de poder político e econômico para favorecer a candidatura de seu filho, Talysson Barbosa Costa, na eleição de 2018. Na época, Valmir era prefeito de Itabaiana (SE).

Ele entrou com recursos e, por unanimidade, no dia 29 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a decisão do TRE-SE de negar o registro à sua candidatura. Em 2 de outubro, o TSE julgou os embargos do processo movido por Valmir. Como resultado, ele recuperou sua elegibilidade para futura eleição – com exceção da que está em curso. Seu nome, porém, foi mantido nas urnas de 2 de outubro. Recebeu 457,9 mil votos – todos invalidados.

O candidato do PL acionou a Justiça Eleitoral novamente para validar seus votos e concorrer ao segundo turno, em 30 de outubro. O pedido foi negado pelo ministro Ricardo Lewandowski, do TSE, no último dia 16.