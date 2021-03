Montagem espalha informação falsa de que Doria cogita restringir energia elétrica em SP

É falso que o Governo do Estado de São Paulo cogite cortar o fornecimento de energia elétrica durante a madrugada, caso a população paulista não siga as medidas restritivas de combate ao coronavírus. O boato é compartilhado em redes sociais e no WhatsApp na forma de uma montagem que altera a manchete de um artigo publicado no site da revista Veja.

Não há, na plataforma digital do veículo, qualquer artigo com a manchete apresentada no boato. A autoria, a data e o horário da publicação descritos na imagem enganosa, por outro lado, coincidem com um artigo intitulado “SP anuncia fase emergencial, com veto a cultos, futebol, praias e parques”.

A matéria não cita cortes de energia elétrica no Estado. Também não consta qualquer medida semelhante no decreto que regulamenta a fase emergencial em São Paulo. O governo paulista usou o Twitter para desmentir a mensagem enganosa e ainda alertou que não cogita medidas restritivas no fornecimento de água.

O repórter da Veja Eduardo Gonçalves, que assina a matéria original, também se posicionou pelas redes sociais. “Parece pouco, mas os produtores de fake news se apropriaram do meu nome e do logo da VEJA para disseminar mentiras. E isso ataca a nossa credibilidade, que é o principal ativo que nós, jornalistas, temos a oferecer às nossas fontes e leitores”, pontuou.

Esse tipo de estratégia não se aplica somente a veículos de notícias. O Estadão Verifica já desmentiu montagens que distorciam uma entrevista do diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) para espalhar desinformação sobre máscaras.

Os sites Aos Fatos e Agência Lupa também desmentiram o boato.