Montagem de Doria pichando símbolo do comunismo viraliza no Facebook

Uma montagem do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pichando o símbolo do comunismo ganhou mais de 10 mil compartilhamentos no Facebook em pouco mais de 24 horas. A imagem editada usa uma foto de quando Doria ainda era prefeito da capital paulista, de 2017, na inauguração de uma área de Museu de Arte de Rua (MAR) na Vila Gustavo, zona norte.

Na ocasião, Doria pichou um coração enquanto usava uma camiseta do patrocinador da ação, a marca de tintas Colorgin. No Facebook, o coração foi transformado na foice e no martelo; a camiseta foi editada para incluir uma estrela vermelha.

A maioria dos comentários na montagem dá a entender que os usuários não perceberam se tratar de uma imagem editada. Doria tem recebido ataques nas redes sociais de perfis bolsonaristas por adotar medidas de isolamento social, política de combate ao novo coronavírus à qual o presidente Jair Bolsonaro é contrário.

A publicação com a imagem editada de Doria diz ainda que o governador deu “voz de prisão” às pessoas que saírem durante o período de quarentena do coronavírus. Na quinta-feira, 9, o tucano prometeu adotar medidas mais rigorosas caso a população não respeite o período de isolamento social, citando a possibilidade de prisão para quem desrespeitar o distanciamento. “Espero que não tenhamos que chegar nesse patamar, mas se for necessário faremos em defesa da vida”, afirmou ele.

