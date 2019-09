Montagem atribui falsamente a ‘Lulinha’ jatinho, iate e até carro de videogame

Uma montagem acusa o filho do ex-presidente Lula, Fábio Luís Lula da Silva, o “Lulinha”, de ser o dono de um jatinho, um iate e até um carro de luxo que faz parte de um jogo de videogame e que não é vendido no mundo real. Os bens pertencem a outras pessoas e não há evidências do envolvimento do brasileiro com os itens luxuosos.

Por meio de busca reversa de imagens, o Estadão Verifica constatou que as três fotos usadas na montagem que acusa Lulinha foram publicadas no perfil @theyachtmogul no dia 11 de setembro. A conta é destinada apenas a mostrar artigos e bens de luxo.

A imagem do jatinho, na verdade, estava invertida (de trás para frente), e a original faz parte de uma montagem feita pelo fotógrafo russo Ilya Nodia, em Las Vegas (EUA), para ação promocional da loja de carros de luxo Lusso. A aeronave foi inserida digitalmente na foto pelo artista de computação gráfica Aleksandr Lyan. O processo de criação da montagem foi descrita por Nodia em seu perfil no Instagram no dia 9 de julho do ano passado. Assista abaixo:

A partir da imagem em alta resolução no site de Nodia é possível notar que a aeronave é um Bombardier Global 6000, considerado um dos cinco jatinhos mais caros do mundo e avaliado em cerca de US$ 62,3 milhões. Atualmente, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) tem registro de 14 jatinhos deste modelo no Brasil, e não há evidência de que um deles pertença a Lulinha.

Alguns donos de Bombardier Global 6000 no Brasil incluem o Bank of America, a Vale, a Credit Suisse e até a Igreja Universal do Reino de Deus.

Iate. A imagem do iate também estava invertida, e a original é encontrada no site do Marine Traffic, que acompanha via GPS a localização em tempo real de navios e embarcações pelo mundo. O modelo em questão é o Ability, da italiana Baglietto. A foto utilizada na montagem foi clicada pelo fotógrafo Ernst-Gert Schmidt no dia 20 de junho do ano passado na ilha grega de Spetses.

A embarcação atualmente está ancorada na marina Flisvos, a cerca de oito quilômetros de Atenas. Blogs e sites voltados para o comércio de iates apontam que o atual dono do Ability é o empresário britânico Andreas Panayiotou, magnata do ramo hoteleiro e fundador do Ability Group, grupo do setor imobiliário.

Carro de luxo. A terceira e última imagem retrata um carro que nem sequer é comercializado. O modelo é o Bugatti VGT, criado para o game Gran Turismo. A foto, na verdade, é uma fan art feita pelo usuário @rogholmesPNE1880 e publicada no site do jogo.

O Bugatti VGT é um carro conceito feito especialmente para o Gran Turismo, e apenas um exemplar do veículo existe. Ele pertence ao empresário americano Hezy Shaked.

Caminho da verificação. Para verificar esta montagem, o Estadão Verifica utilizou o Google Imagens, ferramenta de busca reversa de imagens do Google, além de desinverter as fotos do jatinho e do iate para suas versões originais por meio de softwares de edição.

A reportagem também consultou o banco de dados da Anac para localizar os proprietários brasileiros da Bombardier Global 6000 e acessou os sites do Marine Traffic e do Gran Turismo para identificar os modelos de iate e carro de luxo citados pelo boato.

Este conteúdo foi sinalizado para verificação a partir da parceria entre o Estadão Verifica e o Facebook. A Agência Lupa e o AosFatos também desmentiram este boato. Para sugerir verificações, envie uma mensagem para (11) 99263-7900.