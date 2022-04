Montagem altera frase de jornal da GloboNews sobre ‘clima de tensão’ entre militares

Circula nas redes sociais uma montagem com a tarja do telejornal Edição das 10, da GloboNews. Na imagem, o jornalista Valdo Cruz aparece junto da frase: “Clima dentro das Forças Armadas é de tesão”. Mas na transmissão original, de 4 de junho de 2021, a palavra que aparece escrita é “tensão”.

Cruz comentava que o comandante-geral do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, livrou o general da ativa Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, de punição por ter participado de ato político em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio – o que é proibido pelas normas militares.

O vídeo do comentário de Valdo está disponível neste link. No início da fala do jornalista da GloboNews, era exibida a legenda “a imagem do Exército após livrar Pazuello de punição”. Em seguida, por volta da marca de 03 minutos e 17 segundos é possível notar que o texto muda para “clima dentro das Forças Armadas é de tensão” – momento em que Valdo Cruz comenta sobre militares que ficaram descontentes com a decisão de não punir Pazuello.

A montagem surgiu nas redes sociais em junho de 2021. Na época, o serviço Fato ou Fake publicou uma checagem sobre o assunto. O telejornal Edição das 18h também desmentiu o boato na ocasião.

A imagem voltou a viralizar nesta semana. No Twitter, uma publicação da atriz Dira Paes da última segunda-feira, 12, obteve mais de 25 mil curtidas.

Forças armadas em clima de tesão!! Melhor manchete 😳😳😳 pic.twitter.com/Rdx9lcW1RA — Dira Paes (@DiraPaes) April 12, 2022

Em nota, a assessoria da atriz explicou que ela não sabe a origem da imagem e que a artista “apenas fez um comentário humorado sobre a imagem, sem críticas”.

Este boato também foi alvo de checagem do site Aos Fatos.