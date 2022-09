Ministros do STF não vão participar de conferência sobre ‘novo governo’ no Brasil

Não é verdade que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) participariam de um debate sobre “um novo governo no Brasil” logo depois das eleições de outubro. Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes confirmaram presença no evento Brazil Conference, realizado em Nova York nos dias 14 e 15 de novembro pelo Grupo Lide. O encontro tem como tema “Os desafios institucionais e econômicos das eleições no Brasil”; os ministros falam em um painel chamado “O Brasil e o respeito à liberdade e à democracia”.

A conferência realmente tinha um painel intitulado “A economia do Brasil com o novo governo”, mas o debate não teria participação de integrantes do STF. Os palestrantes seriam os ex-ministros da Fazenda Henrique Meirelles e Joaquim Levy, o economista Pérsio Árida e o empresário Rubens Ometto. O título do painel foi questionado por bolsonaristas nas redes sociais, que argumentaram que falar em “novo governo” passava o entendimento de que o atual presidente não seria reeleito. A organização do evento respondeu que esse não era o intuito do debate e mudou o nome da mesa para “A economia do Brasil a partir de 2023”.

Um vídeo publicado no Facebook em 20 de agosto mostra a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) falando sobre a participação dos ministros no evento. A postagem alcançou mais de 120 mil visualizações e 1,5 mil comentários. Na gravação, feita em 6 de julho — antes da mudança de nome –, a parlamentar dá a entender que os ministros participarão do painel sobre a “economia com o novo governo”. “O que será que eles sabem, os ministros do Supremo, que nós não sabemos?”, ela diz. “Estão aqui garantindo que o presidente Bolsonaro não será reeleito”.

O Grupo Lide informou que precisou alterar o título da mesa em questão duas vezes após a repercussão negativa. A organização disse que a mudança foi feita “para tornar a compreensão ainda mais objetiva e assertiva”. Primeiro, o nome foi mudado para “A economia do Brasil no pós-eleição” e depois, para “A economia do Brasil a partir de 2023”.

Em nota, a assessoria do Lide informou que a mesa teve o tema alterado mais uma vez para “para evitar interpretações errôneas”. A conferência será mediada pelo jornalista e escritor Merval Pereira.

Em outro trecho do vídeo, Kicis diz que é “absolutamente estarrecedor” o Grupo Lide ter relação com o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB). De fato, o Lide faz parte do Grupo Doria.

O Estadão Verifica entrou em contato com Kicis, mas não recebeu resposta.

