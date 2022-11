Ministro da Defesa não gravou entrevista com acusações falsas de fraude eleitoral

É falso que o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, seja o homem que aparece em um vídeo afirmando que “houve fraude no primeiro turno das eleições” e que o presidente Jair Bolsonaro (PL) “resolveu apostar no segundo turno achando que ia conseguir conter o sistema”. O vídeo começou a viralizar nas redes sociais nesta quinta-feira, 3, com legendas que afirmavam, falsamente, que o homem que dava uma entrevista à imprensa internacional era o atual ministro da Defesa.

Por telefone, a pasta afirmou ao Estadão Verifica que o vídeo é falso e que não é o ministro que aparece nas imagens. Ainda que a resolução do vídeo não seja boa, é perceptível que os traços do homem que aparece nas imagens são diferentes do ministro da Defesa. Além disso, o homem que concede a entrevista tem um sotaque carioca acentuado, enquanto o general Paulo Sérgio é natural de Iguatu (CE) e não carrega as mesmas características de fala.

Outra possibilidade levantada nas redes é de que o entrevistado, na verdade, é o embaixador do Brasil na França, Luís Fernando de Andrade Serra. A Embaixada do Brasil em Paris também afirmou ao Verifica, por e-mail, que o homem nas imagens não é o embaixador. A identidade da pessoa que concede a entrevista não foi confirmada até o final a tarde desta quinta, mas as alegações feitas no vídeo são predominantemente opinativas e não provam a existência de uma fraude eleitoral.

Segundo legendas e tarjas inseridas no vídeo, o homem nas imagens concede uma entrevista à imprensa internacional. Isso porque, no início, uma voz masculina pergunta, em inglês, quais as opiniões dele a respeito do último mês. Ele, então, responde em português que houve fraude no primeiro turno das eleições e que Bolsonaro decidiu apostar no segundo turno porque acreditava que conseguiria conter um sistema que estava conspirando contra a direita no Brasil.

Opinião, não provas

O homem não apresenta qualquer prova de que houve fraude e faz comentários opinativos que também não são evidências de irregularidades. Um dos argumentos dele é que estados com candidatos a governador de direita somando 70% dos votos no primeiro turno tinham entregado a Bolsonaro apenas 50% ou 60% dos votos. “Nenhum eleitor brasileiro vota num governador de direita e num presidente de esquerda, isso é inconcebível, isso não existe”, afirma.

Para ele, esse quadro é suficiente para comprovar fraude eleitoral, o que não é verdade. Na Bahia, por exemplo, o candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 72,12% dos votos no segundo turno, enquanto o candidato ao governo do estado pelo União Brasil, ACM Neto, teve 47,21% dos votos – 20% a mais do que Bolsonaro. Isso significa que há eleitores que votaram em ACM Neto e também votaram em Lula. O candidato do UB, que saiu derrotado, manteve neutralidade no segundo turno, mas Bolsonaro pediu votos para ele em visita à Bahia.

Em Sergipe, onde Lula teve 67,21% dos votos válidos, o candidato do PT ao governo do Estado, Rogério Carvalho, teve um percentual menor: 48,30% do total, o que corresponde a cerca de 280 mil votos a menos do que Lula. Isso significa que muitos eleitores que votaram no candidato da esquerda à Presidência optaram pelo candidato da direita no governo do Estado. Já no Rio Grande do Sul, onde Jair Bolsonaro obteve maioria dos votos (56,35%), o candidato apoiado por ele ao governo do estado não se elegeu – Onyx Lorenzoni (PL) ficou com 42,88%, quase 1 milhão de votos a menos do que Bolsonaro obteve no Estado.

Fraudes não foram encontradas

Após o primeiro turno das eleições, o jornal O Globo publicou que o presidente Jair Bolsonaro decidiu “segurar” o relatório das Forças Armadas sobre a auditoria nas urnas eletrônicas, depois de nada ter sido encontrado. Segundo o jornal, o relatório do Ministério da Defesa não foi tornado público, mas as conclusões foram lidas ao presidente.

No dia 17 de outubro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, deu um prazo de 48 horas para que as Forças Armadas apresentassem o relatório da auditoria, e o Ministério da Defesa respondeu que só entregaria o relatório após o segundo turno.

Na última segunda-feira, 31, a Missão da União Interamericana de Organismos Eleitorais (Uniore), que acompanhou o segundo turno das eleições, apresentou conclusões parciais durante uma entrevista coletiva. Eles afirmaram que “as urnas foram bem preparadas e funcionaram sem registro de maiores problemas, e que a transmissão dos votos ao fim do dia de votação ocorreu de maneira segura e tranquila”.

Nesta quinta-feira, 3, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, fez um balanço das eleições, criticou os atos antidemocráticos e disse que a democracia venceu: “Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com atos ilícitos”, disse.

No final da tarde desta quinta, alguns posts, sobretudo no Twitter, passaram a atribuir a entrevista ao advogado Carlos Fernando Maggiolo. O Estadão Verifica tentou contato com o advogado, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

O Aos Fatos também publicou uma verificação sobre este vídeo.