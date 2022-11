É falso que imigrantes venezuelanos sejam treinados por ONG para invadir propriedades no Brasil

Não é verdade que imigrantes venezuelanos estejam recebendo treinamento para invadir propriedades privadas no Brasil, como desinforma postagem no Facebook no dia 28 de novembro. A publicação, com 122 mil visualizações, 4,8 mil curtidas, 1,2 mil reações e mais de mil comentários, exibe na legenda o alerta: “ONGs comunistas ligadas a Lula Ladrão e a Maduro foram flagradas no Brasil”.

A informação é falsa e já circulou em 2018 e 2021, quando foi desmentida por agências de checagem, entre elas o Estadão Verifica. Foi renovada agora no embalo das manifestações antidemocráticas que rejeitam o resultado da eleição presidencial de 30 de outubro, na qual Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL).

O vídeo exibido foi gravado em 2018 e mostra reunião em uma organização jesuíta que atende refugiados em Boa Vista, no estado de Roraima. A pauta do encontro era orientações jurídicas sobre desocupação legal de uma pousada abandonada que havia sido ocupada por imigrantes venezuelanos. Um homem presente no local confronta os funcionários da entidade alegando que estão incentivando a invasão de propriedade privada e manipulando os refugiados.

À época, o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR) esclareceu que a reunião gravada não tratava de incentivo à invasão de propriedades brasileiras, mas da orientação por um advogado sobre o processo de saída do imóvel que os venezuelanos ocupavam havia quatro meses. A repercussão do vídeo em 2018 fez o advogado da SJMR receber ataques nas redes sociais, inclusive com ameaças de morte, e ter seus dados pessoais expostos.

O homem que faz as acusações é Ezequiel Calegari, que na ocasião concorria a deputado estadual pelo partido Patriota. Calegari disse ao Estadão Verifica, em 2018, que acreditava que a ONG de fato incentivava invasões de terra. Na página do Facebook Roraima Sem Censura, atualmente desativada, ele havia escrito sobre o representante da organização: “diagnosticado pela psiquiatria como psicopata” e “veio para o Estado de Roraima formar quadrilha e implantar o terror às famílias brasileiras de bem”. Perguntado se sabia da veracidade destas acusações, afirmou: “Eu não sei, eu publico as coisas pra agradar meus eleitores”.

Na descrição da nova postagem do vídeo, fica evidente a tentativa de contextualizar o conteúdo antigo ao atual momento político brasileiro. Em letras maiúsculas, está a seguinte mensagem: “É gravíssimo!!!. ONGs ligadas ao PT do criminoso Lula, estão ensinando os venezuelanos a invadirem propriedades privadas. SOS Forças Armadas, estamos precisando de vocês para acabar com esse p*teiro que a esquerda está querendo transformar o Brasil. Será que terá uma guerra civil? Estamos preparados para tal, mas entregar o País a bandidos comunista (sic) isso não vai acontecer. Todos nas portas dos quartéis!!!!

Quando este conteúdo circulou em 2021, foi classificado como falso pela agência de checagem Lupa.