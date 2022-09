Áudio em que Bolsonaro comenta prisão de avó de Michelle é manipulado para parecer que foi primeira-dama que cumpriu pena

É falso que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha dito que a primeira-dama Michelle Bolsonaro cumpriu três anos de prisão por tráfico de drogas. Essa alegação está em um vídeo publicado no TikTok no dia 1º de setembro, com mais de 2,9 milhões de visualizações. O conteúdo do áudio foi manipulado a partir de uma declaração dada pelo presidente na saída do Palácio do Planalto em 2019. Na realidade, Bolsonaro comentava sobre a avó de sua esposa.

No áudio manipulado que circula nas redes, Bolsonaro diz o seguinte: “Minha mulher, há uns 20 e poucos anos, foi condenada por tráfico de drogas. Três anos de cadeia. Cumpriu. Agora, é justo levantar isso? E agora tá todo mundo sabendo na vizinhança que ela foi condenada no passado e cumpriu três anos de cadeia. Como você acha que está a cabeça dela nesse momento?”. Na realidade, a gravação foi editada para omitir a palavra “avó” — de quem o presidente realmente falava.

Ao contrário do que o vídeo faz crer, Michelle Bolsonaro não foi presa há 20 anos e nem cumpriu três anos de prisão. A declaração do presidente foi dada no dia 16 de agosto de 2019. Naquele momento, ele comentava uma reportagem da Veja sobre o histórico da família de Michele. A revista revelou que a avó da primeira-dama Maria Aparecida Firmo Ferreira tinha sido presa em flagrante em 1997 por tráfico de drogas.

Antes de falar com os repórteres na saída do Palácio do Planalto, Bolsonaro pontuou que não iria comentar nada, pois o tema era de “cunho familiar”. Logo em seguida, ele confirmou a veracidade da matéria e falou sobre o histórico da família da esposa dele e o estado emocional dela após a publicação da reportagem. Na versão manipulada, a palavra “avó” é ocultada.

“A avó dela há uns 20 e poucos anos foi condenada por tráfico de drogas, três anos de cadeia, cumpriu. Agora é justo levantar isso? É uma senhora, já tem seus problemas, pela idade, faixa de 80 anos. E agora está todo mundo sabendo a vizinhança que ela foi condenada no passado e cumpriu três anos de cadeia. Como você acha que está a cabeça dela no momento?”, diz trecho do vídeo original. Confira abaixo: