Meus Caros Amigos, não espalhem Paratodos que Chico Buarque não escreve as próprias letras. Pode ser A Gota d’Água

Uma brincadeira do cantor e escritor Chico Buarque circula fora de contexto para fazer parecer que ele compra composições e as assina como se fossem suas. Um vídeo em que Chico faz piada sobre um “fornecedor” de músicas chamado Ahmed, na verdade, faz parte do DVD Desconstrução, lançado em 2006.

O verdadeiro sentido da gravação já foi apontado em várias checagens desde 2016, mas o boato continua a confundir pessoas — leitores solicitaram a verificação do vídeo por meio do WhatsApp do Estadão Verifica (11) 99263-7900 e uma publicação no Facebook do final de novembro obteve 13 mil compartilhamentos.

Uma resenha da Folha de S. Paulo publicada na época do lançamento do DVD de Chico cita a brincadeira do compositor. Segundo o artigo, o filme dirigido por Bruno Natal mostra os bastidores da produção do disco Carioca e contém várias piadas e conversas informais com o cantor, ao invés das tradicionais entrevistas.

O boato de que Chico compra composições foi desmentido pelos sites Boatos.Org e E-Farsas, além dos jornais O Globo, Extra e Jornal do Commercio.

Este ano, Chico Buarque recebeu o Prêmio Camões pelo conjunto de sua obra, a maior distinção em literatura da língua portuguesa. Ele foi o primeiro músico e o 13º brasileiro a receber o prêmio.