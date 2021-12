Mensagem viral sobre inteligência emocional é erroneamente atribuída a Anthony Hopkins

É falso que o ator Anthony Hopkins tenha escrito um texto que começa com a frase “Deixe as pessoas que não estão prontas para te amar”. Essa mensagem já foi compartilhada ao menos 1,6 mil vezes no Facebook com a autoria errada.

O Estadão Verifica fez uma busca com os termos “Anthony Hopkins”, “te amar” e “conversas difíceis” no site de monitoramento de redes sociais CrowdTangle para identificar qual foi a postagem no Facebook mais antiga com a mensagem. A publicação é de setembro de 2020 e diz que o texto seria “atribuído” a Hopkins.

A mensagem voltou a viralizar recentemente e é mais categórica ao atribuir ao ator a mensagem. Uma postagem analisada dizia “Palavras brutais de Anthony Hopkins”. O texto começa da seguinte maneira: “Deixe as pessoas que não estão prontas para te amar. Essa é a coisa mais difícil que você terá que fazer na sua vida e também será a coisa mais importante”.

O site de checagens Snopes encontrou o texto, em inglês, publicado no site Thought Catalog, em dezembro de 2018. O site contém ensaios publicados por escritores amadores e independentes. O texto erroneamente creditado a Hopkins na verdade foi escrito por Brianna Wiest, autora de ensaios sobre inteligência emocional.

Brianna Wiest foi procurada por e-mail, mas não respondeu.

Anthony Hopkins é um ator galês premiado duas vezes com o Oscar. Seus papéis mais importantes foram o serial killer canibal Hannibal Lecter em Silêncio dos Inocentes (1991) e um homem que sofre com a doença de Alzheimer em Meu Pai (2020).

