Mensagem que promete almanaque de estudos da Turma da Mônica é falsa

O Instituto Mauricio de Sousa divulgou nota nesta terça, 23, para alertar sobre uma falsa campanha compartilhada no WhatsApp. O texto diz que o instituição estaria enviando gratuitamente um almanaque com atividades de estudo, mas isso não é verdade. O Estadão Verifica encontrou um link com a mensagem também no Facebook.

O instituto do criador da Turma da Mônica comunicou que não tem qualquer relação com a campanha falsa. A organização solicitou ainda que o link não seja compartilhado.

Os golpes virtuais dispararam durante o período de isolamento social por conta da pandemia de covid-19. A modalidade de phishing, na qual os criminosos compartilham mensagens chamativas com links que permitem a captura de dados pessoais, cresceu 70% no pós-covid, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

🚨 ALERTA! O Instituto Mauricio de Sousa informa que não tem nenhuma relação com postagem fake que circula na internet e… Publicado por Turma da Mônica em Terça-feira, 23 de junho de 2020

O Estadão Verifica já checou um boato de que a Netflix teria oferecido acesso grátis ao seu serviço de streaming durante a pandemia. Também checamos uma mensagem sobre saque de R$ 470 do Bolsa Família. Ambas as correntes eram golpes.

Este boato também foi checado por Fato ou Fake e Boatos.org.

