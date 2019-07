Mensagem falsa busca relacionar ao PT o militar da FAB preso com cocaína

Não é verdade que o militar preso com 39 quilos de cocaína no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) nesta terça-feira, 25, seja filiado ao PT. Mensagens com esse falso boato circulam nas redes sociais, mas o artigo 142 da Constituição Federal proíbe a filiação partidária de integrantes das Forças Armadas em serviço ativo.

Além disso, o Estadão Verifica consultou a base de dados de filiados a partidos políticos do Brasil e não encontrou o nome do segundo-sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues.

O militar foi preso no aeroporto de Sevilha, na Espanha. Ele fazia parte da comitiva de 21 integrantes das Forças Armadas que acompanha a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Tóquio, no Japão, onde ocorre a cúpula do G20.

Os sites Agência Lupa e Aos Fatos também desmentiram esse boato.