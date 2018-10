Médico de Bolsonaro disse ‘câncer de intestino’ em vídeo de reportagem, mas como brincadeira

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas da Folha de S. Paulo e Gaúcha ZH. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

Um dos médicos do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) realmente disse o termo “câncer de intestino” enquanto se preparava para examinar o deputado federal no último domingo, 21 de outubro, como mostra vídeo divulgado em reportagem da TV Record.

O profissional, porém, não estava, naquele momento, dando um diagnóstico ao capitão da reserva. Na realidade, o médico fazia uma brincadeira sobre uma informação falsa que circulou nas redes sociais anteriormente de que Bolsonaro estaria com câncer.

Pelo Twitter, trechos do vídeo foram publicados acompanhados de legendas enganosas que sugeriam que o militar estaria realmente com câncer. “Olhaí o momento exato em que o médico fala o diagnóstico de Bolsonaro: câncer de intestino. Pra quem desconfiava da teoria de que ele estava doente, tá aí uma prova difícil de refutar” (sic), escreveu uma usuária.

“Médico de Jair Bolsonaro falando ao fundo da reportagem da Record que o candidato a presidência está com CANCER DE INTESTINO. ‘Montagem’? Reportagem saiu no próprio canal da Record no Youtube” (sic), escreveu outro internauta ao também compartilhar trecho do vídeo.

Realizado no último domingo, 21 de outubro, na casa do candidato, no Rio de Janeiro, o exame foi acompanhado pela equipe da TV Record que produzia uma reportagem sobre o estado de saúde de Bolsonaro para o programa “Domingo Espetacular”.

A brincadeira do médico — que aparece aos 9 minutos e 32 segundos — acabou vazando na matéria exibida pela emissora.

Na última quarta-feira, dia 24, o blog Coluna do Fraga, do portal R7, publicou o trecho da gravação sem a edição da reportagem. No vídeo, de 6seg, o médico diz, aos risos: “Operou um câncer no intestino dele. Um câncer no intestino”. Uma outra voz masculina complementa: “É uma fake news”.

Bolsonaro passou por duas cirurgias complexas após ser atacado com uma faca na barriga enquanto fazia campanha de rua na cidade de Juiz de Fora (MG), no dia 6 de setembro. O responsável pelo ataque está preso.

Do dia em que foi esfaqueado até o dia que recebeu alta do hospital Albert Einstein, onde ficou em recuperação, Bolsonaro passou 23 dias internado.

O vídeo que tenta induzir que Bolsonaro estaria com câncer foi compartilhado em ao menos oito contas no Twitter. Em uma delas, o vídeo somou 65,2 mil visualizações, 752 retuítes e 1.980 curtidas, até a publicação deste texto.

Em outra conta, o vídeo teve 62,5 mil visualizações, 412 retuítes e 902 curtidas entre as 7h34min de quarta-feira, dia 24, e às 15h15min de quinta-feira, 25 de outubro.

A peça também foi verificada pelo site E-farsas.