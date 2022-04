Não há registro de que Margaret Thatcher tenha dito que ‘todo esquerdista é incompetente’

Não há indícios de que a ex-primeira-ministra do Reino Unido Margaret Thatcher tenha dito que “todo esquerdista é um incompetente fracassado que acha que as pessoas de sucesso lhe devem alguma coisa”. Essa frase é atribuída a ela em postagens virais no Facebook, mas não há registros confiáveis de que isso seja verdadeiro.

O Estadão Verifica buscou no repositório da Margareth Thatcher Foundation — instituição que reúne transcrições de discursos, entrevistas e outras declarações da ex-premiê — pela expressão “pessoas de sucesso”, contida na frase viralizada. Há apenas oito resultados, e em nenhum deles há ofensas a pessoas de esquerda.

Por exemplo, em 1950, ao comentar sobre impostos, Margaret Thatcher disse que a tributação não deveria ser usada para “punir” quem “ganhou mais que o próximo”: “As pessoas bem-sucedidas não devem ser penalizadas a repartir com aqueles que não trabalharam tanto quanto aqueles que trabalharam”.

Em duas declarações em 1975, uma em discurso na cidade de Luton e outra em entrevista à Rádio BBC2, Thatcher diz querer construir um Reino Unido “em que as pessoas de sucesso queiram ficar”. Ela voltaria a esse tema em 1988, desta vez em fala a um programa de TV da BBC1.

Outras agências de checagem não puderam confirmar a veracidade da citação sobre “esquerdistas”. O biógrafo de Thatcher, Charles Moore, disse ao site Aos Fatos que “ela (Thatcher) não falava desse jeito e, embora não gostasse muito do socialismo, admirava alguns socialistas.”

Já o site Observador entrou em contato Cris Collins, membro da Margaret Thatcher Foundation, para verificar se ela realmente teria dito a frase acima. O site identificou uma versão muito semelhante da postagem circulando, em 2020, com a palavra ‘comunista’ no lugar de ‘esquerdista’.

Collins disse que não poderia ter 100% de certeza, mas que não encontrou registro da frase em fontes oficiais. “Não era a sua forma de pensar. Na sua visão, os comunistas eram bons no que faziam, o problema é que eram destrutivos – ‘Eram bons a fazer o mal’”, afirmou.

A fundação foi criada em 1991 para trabalhar pela “liberdade política e econômica”, informa um texto em seu site. Um de seus principais trabalhos foi financiar a distribuição para universidades de uma coletânea de todas as falas públicas proferidas por Thatcher.

Margaret Thatcher foi a primeira mulher a se tornar primeira-ministra do Reino Unido, entre 1979 e 1990. Sua administração foi pautada por políticas neoliberais de desregulamentação do sistema financeiro, privatização de empresas estatais e diminuição da influência dos sindicatos. Ganhou o apelido de Dama de Ferro.

Desconfie de conteúdos imprecisos. A postagem aqui checada não informava o local nem a data em que Thatcher teria dito a frase. Também é importante se certificar de que a citação de alguma personalidade esteja respeitando o contexto original em que foi dita.

O Estadão Verifica entrou em contato por e-mail com a Margaret Thatcher Foundation, mas não obteve resposta até a publicação.

