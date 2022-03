Máquinas mostradas em vídeo no WhatsApp foram compradas por SP, não pela União

Simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (PL) espalham nas redes sociais e aplicativos de mensagens que máquinas compradas pela União estão retidas no Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Segundo as postagens enganosas, o governador João Doria (PSDB) quer entregar os veículos aos prefeitos paulistas durante sua campanha presidencial. Mas as máquinas — chamadas de motoniveladoras — foram compradas pela gestão estadual, e não pelo governo federal, segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Leitores pediram a checagem deste vídeo por WhatsApp, no número (11) 97683-7490.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento informou que o maquinário que aparece na publicação apontada pela reportagem foi adquirido com recursos próprios do governo de São Paulo. “O maquinário é disponibilizado pelo Estado aos 645 municípios paulistas por meio de convênios de programas como o ‘Frota Agro’”, disse o órgão.

O Ministério do Desenvolvimento Regional – órgão do governo federal responsável pelo planejamento territorial urbano e da política fundiária dos municípios – confirmou que os maquinário não foi comprado pela pasta para o Estado de São Paulo. O Ministério informou que “todas as máquinas adquiridas saem da fábrica com adesivo do MDR e o maquinário do vídeo não possui tal adesivo”.

O local mostrado no vídeo, segundo a Secretaria de Agricultura, é a Fazenda Santa Elisa, localizada em Campinas. De fato, ela pertence ao IAC, mas não se trata da sede principal. Por telefone, o Instituto Agronômico de Campinas confirmou que a localização do vídeo é a fazenda citada pela Secretaria de Agricultura.

As máquinas mostradas na gravação são motoniveladoras da empresa XCMG. São usadas na construção civil e em serviços rurais para nivelar o solo.